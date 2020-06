Vodáci kritizují otce dívky, jež zemřela po pádu z raftu. "Zvolil špatnou loď!"

Do raftu v neděli otec posadil své dvě děti ve věku 15 a 8 let, a to i přesto, že se po celém kraji zvedaly hladiny řek a meteorologové varovali před nebezpečím. Nasedli v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku a vydali se po proudu. Po pár kilometrech, kousek od soutoku řeky Ostravice a Morávky, která v tu dobu dosahovala prvního povodňového stupně, se raft převrátil.

Všichni tři zmizeli pod vodou. Otci a starší dceři se podařilo dostat na břeh, mladší dívku ale rozbouřená řeka odnesla. O kousek dál pak z koryta hasiči vytáhli její bezvládné tělo. "Tým záchranářů ihned začal s rozšířenou resuscitací, dítě bylo zaintubováno a jeho dýchání zastával ventilátor," popsal akci mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Po 45 minutách se dívku podařilo oživit, v kritickém stavu ji převezli do Fakultní nemocnice Ostrava. Odtud později přišla smutná zpráva - dívenka zemřela. "Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení v souvislosti s trestnými činy proti životu a zdraví. Konkrétní trestný čin vyplyne ze závěrů prověřování," řekla mluvčí policie Karolína Bělunková.

Vzhledem k citlivosti případu policie další podrobnosti nesdělí. Vodáci hazardování otce nechápou. Podle nich jet s dětmi na rozbouřenou řeku byl holý nesmysl. "Osobně si myslím, že je to velká lidská tragédie a jako otce dvou dětí mě to moc mrzí," prohlásil předseda vodáckého spolku Campanula z Ostravy Adam Šindler.

Navíc otec údajně zvolil i špatnou loď. "Byla to turistická pálava, která nemá vylévací otvor a není vhodná na divokou vodu. Není na povodňovou vodu vůbec stavěna," dodal Šindler. Za neodpovědné hazardování s životy svých dětí lidé otce odsuzují i na sociálních sítích.

