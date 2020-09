Vodáci po sezóně čistili Vltavu. Na dně i březích našli různé kuriozity!

Do čištění Vltavy se v sobotu pustily desítky dobrovolníků z řad vodáků i provozovatelů půjčoven. “Jezdíme každý rok na vodu, tak jsme si říkali, že by bylo pěkné to té řece zase vrátit,“ prohlásila dobrovolnice Radka Šimková.



“Je tady 231 lidí na tom tradičním vodáckém úseku z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou,“ spočítal organizátor akce ze Sdružení pro Vltavu Petr Kolinský.



Akce probíhá každoročně druhý zářijový víkend. Dobrovolníci sbírají odpadky v řece i na březích. Nejčastěji jde o plechovky, PET lahve nebo pantofle. Objevují ale i kuriozity, jako třeba penumatika od traktoru nebo nůž. “Jsou kuriózní věci jako pila, kolečkové brusle nebo třeba plech na pečení jsme našli,“ vyjmenovala Šimková.



Vodáci už jsou prý ukázněnější, odpadků v řece ubývá. I přesto jimi dobrovolníci za jediný den naplnili desítky pytlů.

Hlavní vodácká sezóna už skončila. Díky předpovědi počasí, která slibuje návrat letních teplot, ale provozovatelé půjčoven předpokládají, že řada vodáků ještě na Vltavu vyrazí. V září navíc ušetří.



“Ty ceny jsou trošku nižší. Očekáváme, že vodáci především o víkendech budou ještě jezdit,“ řekl Pavel Kolouch z půjčovny lodí a raftů. Letošní sezóna byla z pohledu půjčoven srovnatelná s loňskou. Kvůli koronaviru ale dorazilo výrazně méně zahraničních turistů.