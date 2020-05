Vodácká sezona začala, podnikatele ale zatím neuživí

Vodácké Ahoj je oproti jiným rokům v tuto chvíli slyšet na řekách jen výjimečně. Jiné to dnes nebylo ani na Vltavě. Podle provozovatelů půjčoven je to kvůli obavám z koronaviru. I tak pár lidí využilo slunečného počasí a vyrazilo na řeku.

„Je to super, počasí krásný, co víc si přát,“ prozradil jeden z Čechů, který si letošní vodáckou sezónu nenechal ujít. „Na koupačku to ještě není. Potkali jsme jenom skalní vodáky, kteří jezdí pravidelně, není to jako v létě, kdy jezdí každý druhý,“ chválí si další vodáci.

„Skalní vodáci si to krásně užívají, že jsou tady sami, že se vrátili do těch osmdesátých let,“ zavzpomínala další respondentka naší ankety.

Kempy jsou teď kvůli vládním nařízením prázdné. Tam, kde to pravidla dovolují, otevřeli alespoň občerstvovací okénka. „Hezký počasí a lidi jezdí, obzvlášť, jak byli izolovaní, potřebují ven do přírody,“ potvrzuje majitel občerstvení u řeky Luboš Antonio Šesták.

Značný úbytek klientů počítají také půjčovny lodí. O víkendu denně v průměru půjčí dvacet kánoí, loni v květnu to prý bylo až pětkrát víc. I tady ale platí přísná pravidla.

„Lodě dezinfikujeme, máme tady dezinfekce, různé rukavice, máme tady všechno,“ popisuje Jakub Litvan z půjčovny lodí v Boršově nad Vltavou.

A přísná nařízení platí i na řece. Plout mohou skupiny maximálně o pěti kánoích s deseti lidmi. Na nich totiž není problém udržet doporučený rozestup. Na raftu je to jinak. Využívat ho mohou jen členové jedné rodiny, kteří jsou v běžném kontaktu.

Na kánoích vodáci mít roušky nemusí. V případě že by se loď převrátila, bylo by to nebezpečné. Naopak při výstupu na pevninu by už rouška chybět neměla.

Na řeku podle provozovatelů půjčoven lodí vyjíždí zatím pouze takzvaní jednodenkáři. „Dokud budou kempy, kiosky a další turistická zařízení zavřená, tak nikdo nebude jezdit na více dnů,“ myslí si Milan Litvan, majitel půjčovny lodí.

Provozovatelé kempů původně počítali s tím, že otevřou až osmého června. Vláda ale minulý týden termín posunula už na pětadvacátého května.