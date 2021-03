Vodohospodáři v Jizerských horách nainstalovali nové rybí inkubátory

Nový rybí inkubátor se jmenuje Firzlaffův inkubační přístroj. Přírodovědci po 150 letech obnovili a vylepšili metodu takzvaných Kufferských krajáčů, kdy se jikry umísťovaly do hrnců s pískem, zakrývaly poklicí a vkládaly do potoků.

"Tohle už je sofistikovanější, má to dvě patra. Můžete vidět i ty žloutkové váčky," ukázal inkubátor správce CHKO Jizerské hory Kamil Farský.

Právě velké žloutkové váčky nedovolí plůdkům opustit inkubátor předčasně. Až ho stráví, zeštíhlí a drobnými otvory v boxu se sami protáhnou. Výhodou je, že jsou živočichové dokonale aklimatizovaní na vodu, v níž budou žít.

"Baví mě to mám rád přírodu a je to fajn takhle vysazovat ryby. Je to dobrodružství. Párkrát jsme se trochu i ztratili v těch potocích," řekl mladý rybář Tadeáš Brož o inkubátorech. "Je to taková alternativa tomu klasickému vysazování. Je to přirozenější proces," dodal Farský.

Plůdky z umělých líhní už jsou nyní silné natolik, že jich v sobotu rybáři mohli do klidných částí meandrů heřmanického potoka vysadit 5 tisíc. Než se zhruba třícentimetroví drobečci dožijí dospělosti, potrvá to zhruba 5 let. Z takto vysazených pstruhů v přírodě přežije zhruba desetina.