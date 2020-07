Vojta Kotek leží po nehodě na JIP! První vzkaz herce z nemocnice

Herec a režisér Vojta Kotek je v nemocnici. Po nehodě na motorce skončil na jednotce intenzivní péče, kde je pod neustálým dohledem lékařů. Hvězdu filmů Snowboarďáci nebo Rafťáci do českobudějovické nemocnice dopravil vrtulník. Jeho zranění by naštěstí nemělo být vážné.

Ačkoli adrenalinové scény filmových postav Vojty Kotka nejsou výjimkou, tu skutečnou by si zcela jistě odpustil. Se svým motocyklem se nedaleko Bechyně v jižních Čechách srazil s traktorem, který za sebou táhl vlek.

Podle dostupných informací Kotek traktor předjížděl v ten samý okamžik, kdy jeho řidič začal odbočovat. Herec zamezil hrozící srážce, motorku položil na bok.

"Příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou v šetření dopravních policistů a zranění máme vedeno jako lehké," uvedl mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.

Vojta Kotek se ocitl ve svízelné situaci i kvůli práci. Už brzy se měl totiž zúčastnit natáčení. "Já se to snažím řešit jako od té chvíle, co tady ležím. Protože mám ještě nějaký projekt, který mám začít točit. Rodina to neví, opravdu mi to teďka hodně zkomplikovalo život," řekl herec TN.cz krátce po nehodě. Právě s ohledem na rodinu jsme informaci o nehodě zveřejnili až nyní, kdy se objevila v dalších médiích.

Na svého kolegu nezapomněli ani kamarádi z branže, kteří mu přejí rychlé uzdravení. "Já mu to hlavně asi napíšu, ale tak já bych mu hlavně popřála, aby byl co nejdřív zdravej, aby ho nic nebolelo a ještě si mohl užít léta," vzkázala na dálku Berenika Kohoutová. "Co jinýho než hodně zdraví a ať je v pořádku," přidala se Veronika Freimanová.

Nehod motorkářů na českých silnicích nadále přibývá, letos jich zemřelo 48, dalších 228 bylo těžce zraněno. Besip v následujících týdnech spustí novou bezpečnostní kampaň zaměřenou právě na motorkáře.