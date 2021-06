Vojtěch chce utlumit očkovací centra. Praktici varují, že to nezvládnou

Koronavirus v Česku slábne. V sobotu přibylo jen 63 nových případů. Hlavním důvodem je podle odborníků vyšší proočkovanost. Ministr zdravotnictví ale plánuje, že po prázdninách utlumí činnost velkých center a vakcinaci přesune do nemocnic a k praktikům. Jenže ti už teď varují, že pokud bude nutné lidi očkovávat i třetí dávkou, nejsou schopní to zvládnout.

Prostory sportovních či kongresových center, kde aktuálně denně očkují desetitisíce lidí, začnou od podzimu zase plnit svůj původní účel. "Předpokládáme, že ta velkokapacitní centra budou utlumována někdy v průběhu září," oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V plánu je přesun očkování do nemocnic a k praktickým lékařům. Zda to budou nemocnice zvládat, záleží podle odborníků na několika zatím nezodpovězených otázkách, jako kolik lidí už bude proočkovaných a kdy bude nutné je přeočkovat.

"Pokud by bylo třeba přeočkovávat plošně, to znamená očkovat třeba zase sto tisíc lidí denně, tak to nemocnice nemohou zvládnout už i z prostorových důvodů," vyjádřil se prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Přeočkování má podle epidemiologa Romana Prymuly začít v lednu příštího roku. "Budeme sice aplikovat polovinu dávek, ale přesto to bude sedm milionů, a to je číslo, kdy se praktici budou dostávat do problémů," tvrdí.

To zatím ministr Vojtěch nechává otevřené. Na podzim se ale chce spolehnout na to, že většina populace bude proočkovaná. Odhadem to má být 65 %. Ambulance tak podle něj přetížené nebudou.

"Tam budou doočkováni ti, co se nenaočkovali v rámci toho masivního očkování ve velkokapacitních centrech," prohlásil Vojtěch. Čáru přes rozpočet mu ale možná udělají praktici.

Kvůli komplikovanému systému se někteří lékaři rozhodli přestat očkovat úplně. "Asi dvě třetiny praktiků řekly, že už jenom doočkují druhé dávky nebo přestanou úplně," prozradil místopředseda Sdružení mladých praktiků Vojtěch Mucha.

Nejistá je i budoucnost vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. "Je teď dodávaná pouze na očkovací místa, nikoliv k praktikům, protože neexistuje distributor," uznal Vojtěch. Toho prý snad do září stihnou najít.