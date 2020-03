Vojtěch: Člověka, který poruší domácí karanténu, může zadržet policie

Vojtěch s vyhlášením stavu nouze nesouhlasí, je to podle něj předčasné. Nenavrhl ho nakonec ani vicepremiér Hamáček, který to ještě před pondělním jednání vlády avizoval. Podle ministra zdravotnictví se v Česku koronavirus masově nešíří, proto není nouzový stav na místě.

"Na druhou stranu samozřejmě budeme tu situaci vyhodnocovat, ona se mění každým dnem, a pokud bude potřeba k tomu přikročit, tak můžeme. Ale nemyslím si, že je to nyní na pořadu dne," sdělil Vojtěch v Televizních novinách.

Vyjádřil se také k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu pořádat závod Světového poháru v biatlonu na Vysočině bez diváků. Šéf českého biatlonu Jiří Hamza totiž uvedl, že bude náhradu za vstupné požadovat po státu. Škodu přitom odhadl na 40 až 50 milionů korun.

"Nepředpokládám, že by český stát nahrazoval škody. Je to zkrátka vyšší moc, je to situace, která si toto opatření vyžaduje. (...) Já myslím, že je to naše povinnost, abychom chránili naše občany. Mně to velmi mrzí vůči pořadatelům biatlonu a fanouškům," uvedl ministr.

V pondělí také Českem hýbal případ prezidentova poradce Martina Nejedlého, kterého mělo několik lidí vidět v restauraci na pražské Letné. Nedávno se přitom vrátil z Číny a měl by být 14 dní v domácí karanténě. Tu ale pravděpodobně neměl nařízenou od krajské hygienické stanice (KHS).

"Pokud člověk domácí karanténu má opravdu nařízenou a poruší ji, je to porušení zákona o ochraně veřejného zdraví. Hrozí tam finanční sankce a KHS si může případně vypomoci přivoláním policie a člověka, který porušuje domácí karanténu, může policie zadržet a navrátit zpět," prohlásil Vojtěch.