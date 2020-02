Filip je v nemocnici, před velkým ceremoniálem ho zradilo srdce

Vojtěchu Filipovi se podle tiskové mluvčí KSČM Heleny Grofové udělalo nevolno, přímo v budově KSČM navštívil lékařku, která mu hned zavolala zdravotnickou záchrannou službu. Sanitka ho pak převezla na interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, zřejmě s podezřením na infarkt.

"Na další závěry je příliš brzy, pan Filip byl hospitalizován a zrovna podstupuje vyšetření," doplnila tisková mluvčí. Filip se těšil dobrému zdraví, šlo zřejmě o náhlou příhodu.

Filip měl přitom z pozice místopředsedy Sněmovny ve středu v poledne jmenovat v zastoupení předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) nově zvoleného ombudsmana Stanislava Křečka. Podle informací tiskové mluvčí byl právě na odchodu ze své kanceláře, aby se na tuto událost připravil.

Jmenování Křečka do funkce odloženo nebude, svůj slib ale bude skládat do rukou některého z dalších místopředsedů, podle informací tiskového odboru Poslanecké sněmovny zřejmě do rukou Tomia Okamury.

V lednu Filip oslavil 65. narozeniny, velkou oslavu plánuje ale až na léto, hodlá ji spojit s jubilelem své maminky, kterou čekají již 90. narozeniny. Snad do té doby bude již v pořádku.