Vojtěch odtajnil plány do budoucna. Zvažuje koncert a založení rodiny

Adam Vojtěch se úřadu ministra zdravotnictví chopil v prosinci roku 2017 ve svých 31 letech. Vedl ho necelé tři roky. "Ta práce na ministerstvu byla velmi náročná. Člověk trávil většinu času v práci a neviděl své blízké. Zejména v posledním půl roce to bylo ještě horší,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Podle svých slov však dospěl k rozhodnutí, že nastal čas dát prostor v této funkci někomu jinému. Sám je však velmi rád, že dostal takovou příležitost a měl možnost vést resort zdravotnictví. Jeho odchod byl však i pro něj velmi emotivní.



"Také jsem pár slz uronil. Potěšilo mě, že jsem při svém odchodu dostával stovky pozitivních zpráv. Když jsem svůj odchod v pondělí oznámil, tak někteří z resortu plakali, bylo to velmi smutné. Takový je ale život,“ popsal Vojtěch.



Nyní se plánuje věnovat své manželce, která mu byla velkou oporou, a rodinnému životu. Dokonce potvrdil, že by mohlo být v plánu také miminko. "Nebyly na to teď myšlenky, ale až se zase život vrátí do normálních kolejí, tak bych to viděl jako výhled do budoucna,“ poznamenal Vojtěch.



Nejvíce se Vojtěch těší na obyčejné radosti života, které pro něj nebyly kvůli povinnostem zcela běžné. Plánuje trávit čas s manželkou a se svými přáteli. Mimo to se také těší, až se pořádně vyspí.



"Každý den jsem vstával do práce v pět ráno a vracel jsem se v deset nebo jedenáct večer. Tak to bylo poslední tři roky a v posledním roce to bylo ještě intenzivnější. Druhý den po ukončení jsem spal do deseti hodin,“ směje se Vojtěch.



Ve funkci mu nejvíce chybělo především to, že se nemohl věnovat hudbě jako dřív. Možná se dočkáme také koncertu, který Vojtěchovi nabídl uspořádat majitel společnosti s prodejem vstupenek. Ten exministrovi ještě v době funkce slíbil koncert výměnou za rezignaci.



"On to původně myslel jako recesi. Asi nečekal, že to tak dopadne. Určitě jsem to neudělal kvůli tomu. Na druhou stranu by bylo fajn, kdyby se koncert uspořádal. Já jsem na to připravený,“ dodal Vojtěch.

Takto se Adam Vojtěch loučil se svým úřadem: