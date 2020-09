Vojtěch připustil nošení roušek na dalších místech! Rozhodne se v pátek

"Nová opatření nemohu vyloučit. Například nějaké širší nošení roušek, respektive ve více prostorech a podobně," řekl TN.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nových případů v Česku totiž stále přibývá po stovkách. Za úterý dokonce laboratoře zachytily 650 nakažených. Jde o největší číslo od březnového vypuknutí koronavirové epidemie.

Definitivní rozhodnutí padne v pátek po jednání s odborníky. "Dáváme dohromady data, která slouží k nastavení takzvaného semaforu, který vždy vyhodnocujeme za uplynulý týden. Zítra o tom budeme jednat s hygieniky a podle toho se rozhodneme. Zejména asi v Praze, protože ta situace tam je i z hlediska nárůstu počtu případů v tomto směru nejhorší," pokračoval Vojtěch. Roušky i venku podle něj však nehrozí.

Epidemiolog a vládní zmocněnec Roman Prymula si myslí, že případná nová opatření by se mohla dotknout i otevírací doby některých podniků. "S panem ministrem jsem o tom nemluvil, takže nevím, co má na mysli. Osobně si myslím, že by se to mohlo týkat zavíracích hodin barů. O dalších věcech se asi bude diskutovat," prohlásil Prymula.

Rekordní denní nárůst z úterý označil za "setrvalý stav". "Ty nárůsty tady budou," doplnil.

Vojtěch nechtěl být konkrétnější, podle něj by ale bylo namístě, aby ministerstvo vysoké počty nakažených nějakým způsobem v semaforu zohlednilo. "Nechtěl bych ale předbíhat, nejdřív musíme dát dohromady celou situaci za týden, pak se rozhodneme o dalších opatřeních. Ale určitě bychom měli na ta data nějakým způsobem reagovat," uzavřel šéf resortu zdravotnictví.

Ministr bude muset s kolegy a odborníky jednat prostřednictvím videokonference. Od středy je totiž na 10 dní v karanténě, protože se setkal s nakaženou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Cítí se dobře a zatím nepociťuje žádné příznaky.

Nákaza v Česku roste rychleji než v sousedních zemích. Německo za středu hlásí 1311 případů, což je na milion obyvatel výrazně nižší číslo. Na Slovensku přibylo 53 nakažených.

