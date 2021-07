Vojtěch řekl, kdy se v Česku rozvolní úplně všechno. Má dvě podmínky

Česko by se mohlo od září vydat cestou Velké Británie, která nedávno rozvolnila všechna opatření a covid-19 už bere stejně jako chřipku. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že se budou muset stát dvě věci, aby to bylo možné.

Roušky už pouze dobrovolně, neomezená kapacita hromadných akcí, hospody a diskotéky otevřené až do ranních hodin. Britská vláda skoncovala se všemi nařízeními a stejně by to mohlo udělat i Česko. Portálu idnes.cz to v sobotu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Přestože ostrovní království dalo nařízením sbohem, počet nakažených tam v posledních týdnech klesá. Resort situaci v Británii podle Vojtěcha pozorně sleduje. "Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet po létě. Víme, že virus se chová jinak v létě a jinak na podzim. Ale pokud se situace v Británii bude vyvíjet nadále takto příznivě, a když uvidíme, že tu situaci vysokou proočkovaností zvládla, mohl by to být příklad i pro nás," uvedl ministr.

Pokud se nezačne covid mezi Brity opět masivně šířit a Čechy se podaří dostatečně proočkovat, opatřením by prý mohlo v září odzvonit i v tuzemsku.

"Spoustu opatření jsme již rozvolnili, další rozvolnění přijde od 1. srpna Česko není nijak zvlášť restriktivní země. Je ale pravda, že pokud se nám podaří dosáhnout proočkovanosti jako ve Velké Británii, mohli bychom jít ještě dál," upřesnil Vojtěch.

Od srpna skončí zákaz tancování v nočních klubech a barech, vláda také pustí na kulturní a sportovní akce až 7000 lidí venku a 3000 uvnitř. Respirátory v budovách a MHD zůstávají.

Musíme odbourat bariéry, pokud jde o přístup k očkování, řekl Vojtěch: