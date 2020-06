Vojtěch vysvětlil, proč se testuje čím dál méně. Mluví o vyhazování peněz

Nejvíce testů provedly laboratoře 5. května, kdy vyhodnotili 9383 vzorků. Od té doby počet testovaných dlouhodobě klesá. Ve statistice jsou vidět víkendové výkyvy, kdy měli lékaři méně zájemců. V posledním týdnu se ale neprovádí více než pět tisíc testů denně.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jde o přirozený následek toho, že klesá počet nakažených. Plošně už se koronavirus nešíří a zdravotníci se soustředí především na jeho lokální ohniska, která jsou v současnosti na Karvinsku, Olomoucku nebo v Praze.

"Pokud skutečně dneska máte ve většině regionů nulový výskyt, tak není efektivní, a bylo by to možná i vyhazování peněz, testovat plošně ve chvíli, kdy vlastně není žádný pozitivní pacient a nejsou žádné jeho kontakty," uvedl Vojtěch na tiskové konferenci první z důvodů snížení testů.

Tím druhým je podle něj fakt, že ubývá také lidí, kteří by si test na koronavirus platili sami, jako tomu bylo například v případě pendlerů, kteří museli po návratu ze zahraničí dokazovat, že jsou zdraví. Teď se ale hranice se sousedními zeměmi otevřely a test už není potřeba.

"Beze sporu to bude trend, který uvidíme v následujícím období, až se spustí ten takzvaný semafor. Až bude více zemí, kam budou lidé moci cestovat, tak bezesporu bude klesat i počet samoplátců. Určitě to nevnímáme nijak negativně, je to odrazem epidemiologické situace," doplnil ministr.