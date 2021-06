Vojtěcha straší mutace, podmínky pro návrat do ČR se za pár dní zpřísní!

I když se epidemická situace v Česku v posledních týdnech zlepšovala, nyní to podle kroků ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vypadá, že to stále nestačí. Nejdřív ministr zrušil rozvolnění pravidel nošení respirátorů, v pátek oznámil zpřísnění pravidel pro cestovatele při návratu z některých zemí.

Z Vojtěchova vyjádření na twitteru také vyplývá, že se obává mutací koronaviru. "Blíží se prázdniny a výrazně roste cestovatelská aktivita. Současně s tím se významně zvyšuje riziko zanesení mutací do ČR. Po poradě s Centrálním řídícím týmem a paní hlavní hygieničkou jsme se proto rozhodli od 1. července zpřísnit opatření na hranicích při návratu z červených zemí," informoval v pátek odpoledne ministr.

Podle webu ministerstva zahraničí jsou aktuálně červené pouze Nizozemí a Španělsko. Zároveň ale resort zveřejnil aktualizovanou cestovatelskou mapu, na níž od pondělí budou červené pouze Kanárské ostrovy, Španělsko a Nizozemsko si polepší do oranžové barvy.

@ZdravkoOnline aktualizovalo seznam zem podle mry rizika nkazy. Od 28. 6. se do zelen kategorie nov zaad Estonsko, Francie, Chorvatsko, Litva a Lucembursko. V oranov budou Nizozemsko a panlsko. Kanrsk ostrovy budou v erven . https://t.co/wQrPyiGXJL pic.twitter.com/WKMFt3RoDt — MZV R (@mzvcr) June 25, 2021

"Podmínky návratu do ČR z červených zemí (země s vysokým rizikem nákazy) budou nově stejné jako u tmavě červených zemí (země s velmi vysokým rizikem nákazy)," oznámil Vojtěch.

To podle něj znamená nutnost podstoupit po návratu do Česka nejdříve pátý den a nejpozději dva týdny po příjezdu PCR test na covid. To znamená minimálně pětidenní karanténu (samoizolaci).

Nejde přitom o jediný podobný krok týkající se pandemie. Vojtěch už ve čtvrtek oznámil, že navzdory dřívějším prohlášením nakonec nedojde k rozvolnění pravidel pro nošení respirátorů a že je tak zatím na některých místech nenahradí chirurgické roušky.

Že se bojí mutací, řekl Vojtěch už na začátku týdne ve Snídani s Novou. Připomeňte si jeho prohlášení: