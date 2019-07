Volal Pelta a co chtěl? Půjčit si vládní letadlo. Babišovi to nevadí

Když fotbalisté Jablonce neměli jak odcestovat k důležitému zápasu evropského poháru v Arménii, zasáhl český stát a výpravu přepravil vládním speciálem. Podle premiéra Andreje Babiše to ale není problém.

"Já jsem se o tom dozvěděl následně. Řešilo to ministerstvo školství. I v minulosti už takové případy byly. Takže jsem byl ubezpečen, že to je v pořádku a že tu cestu ti fotbalisti zaplatí," řekl na dotaz TV Nova Babiš.

Nejen fotbalovým fanouškům tak situace okolo letu jabloneckých hráčů připomíná scénku z kultovní divadelní hry o korupci ve fotbale Ivánku kamaráde, můžeš mluvit?

"Hele, hele, mně volal ten Pelta!" říká v známé scénce Jiří Lábus, který představuje bývalého šéfa rozhodčích Milana Brabce. "Ti volal Pelta jo? Ču***! A co chtěl?" odpovídá mu Petr Čtvrtníček reprezentující bývalého šéfa Viktorie Žižkov Ivana Horníka. "No, nic!" reaguje Lábus/Brabec.

Miroslav Pelta, bývalý šéf Fotbalové asociace obviněný v kauze sportovních dotací, je většinovým vlastníkem jabloneckého klubu. S výpravou také do Arménie cestoval. Jestli to byl ale přímo on, kdo pronájem vládního letadla vyjednal, nevěděl ani mluvčí jabloneckého klubu.

"Já nevím. Řešilo se hrozně moc možností, sháněli se jiní dopravci, ale jak jsou prázdniny, tak letadla nejsou moc k dispozici. Nevím, čí to byl nápad, že jsme oslovili představitele vlády, pak se to nějak řešilo. S kým se mluvilo, nevím," řekl pro TV Nova mluvčí Jablonce Martin Bergman.

Nejbližší pravidelná linka by hráče do Arménie přepravila ve čtvrtek zhruba hodinu po skončení zápasu, hrozila tak kontumace utkání v neprospěch českého klubu. Hráči přitom předtím v Praze seděli hodinu a půl na palubě boeingu 737 egyptské společnosti Almasria Universal Airlines. Ta ale nedostala povolení k letu přes Bělorusko, Ukrajinu a Rusko.

Hráči se pak přesunuli na Strahov k tréninku a v noci je na tři a půl hodinovou cestu do Arménie vzal z kbelského letiště vládní airbus. "Všechno si to platíme," zdůraznil Bergman. Na kolik ale cesta FK Jablonec vyjde, zatím mluvčí nevěděl. "Je super, že nám pomohli, moc si toho vážíme, ale všechny náklady jdou za námi," dodal.

