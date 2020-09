Volby 2020: Senát chtějí někteří zrušit, funguje jako pojistka demokracie

Podle Ústavy České republiky má Senát 81 členů, kteří jsou voleni na šest let. Každé dva roky se poté volí jedna třetina senátorů. Senátoři musí být na rozdíl od poslanců starší 40 let.

Letošní volby do senátu se uskuteční ve dvou dnech. V pátek 2. října od 14 hodin do 22 hodin a také v sobotu 3. října od 8 hodin do 14 hodin. Ve stejných termínech a časech proběhnou i volby do zastupitelstev krajů.

Hlasování bude probíhat výhradně na území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Voliči mohou hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde mají i trvalý pobyt. Jinde mohou hlasovat jen ti, co budou mít voličský průkaz. O ten musíte zažádat nejpozději sedm dní před konáním voleb. Vydání je zdarma.

Volit mohu lidé, kteří dovrší věk 18 let nejpozději 3. října, v případě druhého kola nejpozději 10. října 2020.

Volby do Senátu probíhají podle zásad většinového systému v jednomandátových obvodech a jsou dvoukolové. Senátor může být zvolen už v prvním kole, pokud získá nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.

Do druhého kola postupují poté dva nejúspěšnější kandidáti. Senátor nesmí zároveň vykonávat například funkci prezidenta, poslance nebo starosty, naopak může být ministrem, hejtmanem nebo starostou.

Senát sídlí v Praze v areálu Valdštejnského paláce spolu s Valdštejnskou zahradou a jízdárnou a dále Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem.

Hlavním úkolem Senátu je projednávat návrhy zákonů, které projdou Poslaneckou sněmovnou a následně je schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy. Důležitou funkcí Senátu je také to, že Ústavní a volební zákony nelze přijmout bez jeho souhlasu, zároveň Senát může zákony navrhovat.

Předseda Senátu zároveň vyhlašuje volbu prezidenta republiky. Nově zvolený prezident skládá slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor a předseda Senátu taktéž přijímá abdikaci prezidenta.

Předseda Senátu je po prezidentovi druhým nejvyšším ústavním činitelem u nás. Současným předsedou je Miloš Vystrčil, který funkci přebral pro Jaroslavu Kuberovi, který v lednu roku 2020 ve své funkci zemřel.

V roce 2020 dělal hrubý měsíční plat senátora 90 800 korun, přičemž víceúčelová paušální náhrada u předsedy dělá 48 800 korun. Česká republika patří k jedné z 15 evropských zemí, která disponuje dvoukomorovým parlamentem.

Senát dlouhodobě čelí kritice některých politiků, kteří ho označují za zbytečný a vyzývají k jeho rušení.

