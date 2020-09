Volby 2020: S čím jdou do boje Piráti? Odpoví předseda Bartoš

V minulých krajských volbách pronikli jen do třech krajů. Nakolik si věří letos? Nejen o tom dnes bude diskutovat moderátorka Bára Divišová s předsedou České pirátské strany Ivanem Bartošem. Předvolební debatu sledujte na TN.cz od 17:45.

Piráti mají podle politologů oproti jiným politickým subjektům výhodu, letošní krajské volby pro ně s největší pravděpodobností skončí lépe, než ty v roce 2016, kdy získali pouze 5 vlastních mandátů.

"Máme ambici být v zastupitelstvech všech krajů, mít 100 krajských zastupitelů a v některých krajích usednout do vedení,“ říká Bartoš.



Stojí pirátské ambice nohama na zemi? Co si myslí o nálepce "neomarxisté", kterou je častují někteří pravicoví politici? S kým by do koalic šli a s kým rozhodně ne? A proč jim v Jihomoravském kraji radí s kampaní Svatopluk Bártík, který se proslavil nepravdivým tvrzením, že prezident Miloš Zeman má rakovinu , za které se musí omluvit a zaplatit pokutu?



Předsedy Pirátů Ivana Bartoše se zeptáme za vás! Dnes, v 17.45 na TN.cz!