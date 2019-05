Volby by drtivě vyhrálo ANO, mělo by skoro 90 poslanců

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v dubnu, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM. Druhá by skončila ODS, do sněmovny by se ze stávajících devíti stran dostalo šest. Mimo by zůstali lidovci, TOP 09 a také Starostové.

V porovnání s volbami na podzim roku 2017 by hnutí ANO získalo o čtyři a půl procenta více hlasů. Volilo by jej rovných 34 % občanů, vyplývá to z volebního modelu, který ve čtvrtek zveřejnila agentura STEM. Hnutí ANO by tak v horní komoře získalo až 89 mandátů.

Do horní komory by se dostalo šest stran. Druhá ve volebním modelu skončila ODS s 13 %, třetí Piráti s 11 %, SPD by získala téměř 10 %, KSČM zhruba o půl procenta méně a necelých 8 procent by získali sociální demokraté.

Ve srovnání s lednovým modelem by si ODS polepšila o 2 %, naopak Piráti ztratili přes 4,5 procenta a spadli z 2. na 3. místo. SPD by si polepšila o 2 %, KSČM o jedno a sociální demokraté půl procenta ztratili.

Jen těsně, podle průzkumu o jedinou desetinu, se přes pětiprocentní hranici nedostali Lidovci, které by přitom v lednu volilo 6 % lidí. Podpora STAN a TOP 09 se pohybuje kolem 3,5 %.

"Určitým překvapením je posílení pozice SPD, která se dostává před ČSSD. Je možné, že před volbami do Evropského parlamentu se posiluje protestní náboj Okamurových stoupenců," uvedli výzkumníci agentury STEM.

Rozhodnuto jít volit bylo 57 % respondentů, 25 % by k urnám určitě nedorazilo, 18 % pak váhá. "Volební motivace je v dlouhodobém srovnání spíše slabší," dodala agentura v tiskové zprávě.

Předpokládaný přepočet na mandáty předpovídá vedle velkého zisku hnutí ANO, že ODS získá 30 křesel, Piráti 24, SPD 21, komunisté o 1 méně a nejmenší sněmovní stranou by s 16 poslanci byli sociální demokraté.

ANO by tak mohlo vytvořit koalici s kteroukoliv ze sněmovních stran. Stávající spojení ANO a ČSSD by už nebylo menšinové a se 105 hlasy by se obešlo bez podpory komunistů. S jejich podporou by ale vláda měla ústavní většinu.