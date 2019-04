Volby by s náskokem ovládlo hnutí ANO. Rostou i komunisté

Pokud by se v dubnu konaly volby do Poslanecké sněmovny (PSP ČR), vyhrálo by je hnutí ANO. Získalo by 32 procent hlasů. Na druhém místě by s velkým odstupem skončila ODS se ziskem 14 %, následována Piráty (12,5 %). Vyplývá to z průzkumu agentury CVVM.