Volby by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN. Hnutí ANO posílilo

V květnovém volebním průzkumu agentury Median by první místo ve volbách do sněmovny získala koalice Pirátů a STAN. Ta sice mírně oslabila, ale první příčku by si udržela. Naopak Hnutí ANO, v čele s premiérem Andrejem Babišem oproti dubnovému průzkumu posílilo. Hnutí by skončilo druhé. Posílila i koalice SPOLU a v květnu by zůstala třetí. Oproti dubnovému průzkumu posílila i ČSSD.