Volby by v září suverénně vyhrálo ANO, rostou ČSSD i SPD. ANKETA

Hnutí ANO zůstává i nadále jasným favoritem sněmovních voleb oproti měření, které společnost SANEP realizovala v červenci, ale hnutí mírně ztratilo. Aktuálně zaznamenalo hnutí pokles o 1,1 procentních bodů.

Druhou pozici obsadila Česká strana pirátská, a to se ziskem 14,6 procentních bodů. Třetí pozici by v září obhájila ODS. Občanští demokraté se aktuálně těší přízni 12,4 % voličů, což představuje pokles o 1,1 procentního bodu oproti měření červenci. Za poklesem voličské přízně může být podle SANEPU sám předseda strany Petr Fiala, který dlouhodobě nepůsobí v roli silného lídra, a nedaří se mu atraktivním způsobem oslovovat veřejnost či komunikovat s voliči.

Stále vyšší voličkou přízeň si postupně získává strana ČSSD. Českou stranu sociálně demokratickou by v září volilo 10,1 procent voličů. Tím strana zaznamenala oproti červencovému průzkumu nárůst o 1,9 %. Za nárůstem voličské přízně stojí podle SANEPU její předseda a ministr vnitra Jan Hamáček, který již od počátku koronavirové krize dokázal oslovit veřejnost svým klidným vystupováním.

Nárůst zaznamenala i strana Tomia Okamury. SPD skončilo se ziskem 6,3 procentních bodů. Oproti červencovému průzkumu je to nárůst o 0,8 %.

Na hraně volitelnosti se v září v průzkumu ocitly strany KSČM a STAN. Komunisté by získali 5,6 % hlasů voličů, STAN 5,4 %.

Do Poslanecké sněmovny by se podle aktuálního průzkumu nedostaly KDU-ČSL (4,8%), TOP 09 (4,5%), Trikolóra (4,2%) a Strana zelených (1%).

Volby do senátu se uskuteční ve dvou dnech. V pátek 2. října od 14 hodin do 22 hodin a také v sobotu 3. října od 8 hodin do 14 hodin. Ve stejných termínech a časech proběhnou i volby do zastupitelstev krajů.