Volby jsou tu, vyhrocený souboj se čeká ve Středočeském kraji

Volby jsou tu, první lidé mohli odevzdávat své hlasy v rámci drive-in hlasování. Vůbec největší souboj očekávají politologové ve Středočeském kraji. Nejpalčivějším problémem kraje je doprava. Kandidáty na hejtmany také trápí to, že krajský úřad je prý málo transparentní.

Středočeský kraj má největší počet voličů. Podle politologů budou tyto volby i referendem o současné hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové. A to zejména kvůli jejím kauzám. Jednou z nich bylo trestní oznámení na středočeskou záchranářku, která upozornila na nedostatek ochranných pomůcek.

"Myslím, že některé věci, které jsem absolvovala, jsem neuchopila úplně dobře.Jsou to přešlapy, ale ty nemají s tou prací nic společného - jsou to moje osobní přešlapy," reagovala Jermanová.



Asi největší soupeřkou bude současné hejtmance starostka Mnichovic Petra Pecková. Tu nasadili Starostové, kteří v minulých volbách skončili v těsném závěsu za hnutím ANO. Do kampaně ji vybavili česnekem, aby se jí ze Středočeského kraje prý lépe dařilo vyhnat temné síly. Kandidátka na hejtmanku prý po tom, co odstraní turnikety u krajského úřadu, slibuje zaměřit se na opravu silnic druhých a třetích tříd.

"Když chceme mít opravené silnice, tak si musíme stěžovat, nebo leštit kliky. A výsledek je, že stejně opravené nejsou. Já chci, aby ti starostové i občané věděli, jaké silnice kde se budou opravovat, v jakém pořadí, kdo rozhodl o kritériích, jak se o tom rozhodlo, jestli to bylo podle zátěže silnice, nebo jestli někdo lépe vyleštil kliku někomu než někdo jiný," zveřejnila Pecková.

Právě doprava je klíčovým tématem ve Středočeském kraji. Kandidát na hejtmana za ODS Martin Kupka by navýšil investice do oprav. "Je to z hlediska i současné kvality ten největší problém, největší tankodrom a ementál. Musí se změnit," uvedl Kupka.

Piráti by mimo vyšších investic také chtěli odlehčit kraji od dopravních zácp. "Zaměřit se na podporu veřejné hromadné dopravy a snažit se nejvíce lidí dostat na železnici a stavěla se parkoviště P+ R, parkoviště u nádraží," zveřejnil Jiří Snížek (Piráti).

Středočeský kraj má 65 zastupitelů, o jejichž křeslo se letos utká 856 kandidátů.