Sčítání lidu, volby, královská miminka! PŘEHLED událostí roku 2021

V roce 2021 svět i Česká republika očekává mnoho událostí. Konání řady z nich je kvůli přetrvávající pandemii koronaviru nejisté, některé ale proběhnou bez ohledu na nákazu. Na podzim nás čekají například volby do Poslanecké sněmovny. Složení Parlamentu se bude měnit i v sousedním Německu. Podívejte se, co všechno nás čeká příští rok.

Politické události

Pro Českou republiku bude v roce 2021 nejdůležitějším termínem 20. a 21. říjen, kdy se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny. Předposlední říjnový víkend rozhodne o tom, zda bude v čele státu jako premiér i nadále stát Andrej Babiš (ANO), anebo zda vládu sestaví někdo jiný.

Na podzim, 26. září, se odehrají volby i v Německu. Při nich budou naši západní sousedi volit členy Spolkového sněmu, který je jakousi obdobou naší dolní kamory. Z těchto voleb vzejde i nový německý kancléř. Doposud tuto funkci zastává Angela Merkelová.

Za "velkou louží" je situace trochu jiná. Zásadním obdobím je ve Spojených státech nikoliv podzim příštího roku, ale hned začátek - 6. ledna by měl Kongres potvrdit výsledky voleb a 20. ledna by pak mělo oficiálně začít funkční období nového prezidenta Joea Bidena, který ve funkci vystřídá Donalda Trumpa.

Sčítání lidu

O půlnoci z 26. na 27. března v Česku začne sčítání lidu. Bude možné se sečíst i online a ušetřit si tak papírování. K dispozici bude elektronický formulář na stránkách Českého statistického úředu nebo mobilní aplikace.

Hvězdné koncerty

Zatím není jasné, jak to bude příští rok s koncerty vzhledem k pandemii koronaviru a zavedeným opatřením. Pokud by ale situace byla příznivá, čeká Česko několik hvězdných koncertů. Pro milovníky elektronické hudby bude v Brně 19. března Paul Van Dyk.

Přesně o měsíc později by měla do Prahy dorazit norská kapela a-ha, 17. května Nick Cave and The Bad Seeds a 24. května Céline Dion. Fanoušci tvrdší hudby by si měli zapamatovat 15. června, kdy v Praze vystoupí Iron Maiden, dále pak 8. červencw, kdy dorazí Aerosmith, 10. července Kiss a 29. července Slipknot.

Sport

Sportovní události jsou také nejisté - i u nich záleží na vývoji epidemické situace. Pokud vše půjde dobře, od 7. do 23. května se uskuteční mistrovství světa v ledním hokeji. V termínu 23. července až 7. srpna by v Tokiu měly proběhnout letní olympijské hry, které byly v roce 2020 o rok odložené.

Pro milovníky fotbalu je zásadní období od 11. června do 11. července, kdy se uskuteční mistrovství Evropy ve fotbale (UEFA Euro 2021).

Slavná miminka

V roce 2021 se narodí i několik dětí slavných rodičů. Pandemie koronaviru dokáže překazit ledacos, ale porodům zabránit nedokáže. Na svět tak přijde například první potomek princezny Eugenie, vnučky britské královny Alžběty II.

Příští rok se narodí i další Alžbětino pravnouče. Jeho maminkou je královnina vnučka Zara Tindallová, která se svým manželem Mikem čeká již třetí dítě.

Věda a technika

Od roku 2021 by měly být k dispozici antikoncepční pilulky pro muže. Jedná se o tzv. molekulu JQ1, kterou vědci vyvinuli již v roce 2012. Od té doby proběhla řada testů a klinických studií, přičemž podle webu Futuretimeline.net by se příští rok pilulky měly již dostat na trh.

V listopadu by měla americká NASA odstartovat misi Artemis 1, která bude prvním bezpilotním letem rakety Space Launch System. Ve vesmíru bude zhruba tři týdny, z toho necelý týden stráví na oběžné dráze kolem Měsíce.

Výročí

21. února bude sté výročí narození českého výtvarníka Zdeňka Milera, který je znám především díky oblíbené večerníčkové postavě Krtečka. 100 let uplyne i od narození prince Philipa, manžela britské královny, a to 10. června. Svérázný šlechtic s prořízlou pusou velké životní jubileum nejspíš oslaví v rodinném kruhu.

Česko si posléze 15. září připomene výročí mučednické smrti patronky země české Ludmily. Od její smrti příští rok uplyne přesně 1100 let.