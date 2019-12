Volby rozhodly i o osudu brexitu. Takhle bude vypadat cesta k němu!

"Vypadá to, že nám národ dal silný mandát k tomu, abychom dokončili brexit," prohlásil premiér Boris Johnson poté, co se oficiálně potvrdilo, že konzervativci ve volbách získali většinu.

Datum brexitu je aktuálně stanovený na 31. ledna 2020. Aby k tomu došlo, musí dohoda s Evropskou unií projít parlamentem. To by se mohlo stát už 21. prosince. Opozice v parlamentu totiž nejspíš nesežene dostatek hlasů a Johnson s konzervativní většinou poslanců si tak konečně prosadí svou.

Podle BBC je pravděpodobné, že britská vláda příští týden představí zákon, který stanoví právní rámec pro uskutečnění brexitu. Hlavním cílem konzervativců bude přijetí zákona včas, aby Velká Británie mohla z Unie odejít na konci ledna.

Opoziční labouristé zažili ve volbách nejhorší porážku od 30. let minulého století. S jejich propadem se rozplynuly i sny o vyhlášení nového referenda o odchodu z EU. "Ukončili jsme všechno to ubohé vyhrožování druhým referendem, které by mohlo zvrátit výsledky hlasování o brexitu v roce 2016," řekl Johnson. "Dokončíme brexit 31. ledna. Žádné kdyby, žádné ale, žádné možná," dodal.

Po volbách slaví i Skotská národní strana. Silný mandát skotských nacionalistů a skoro jistý brexit zřejmě podpoří jejich volání po daším referendu o nezávislosti Skotska.

Více se k britským volbám dozvíte v reportáži TV Nova: