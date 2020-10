Volby USA: Téměř 30 milionů voličů už využilo předčasného hlasování

Rozhodování může už ve čtvrtek zásadně ovlivnit poslední předvolební duel, kde se střetnou oba kandidáti, republikánský prezident Donald Trump i jeho demokratický rival Joe Biden.

Američané se hrnou do volebních místností označených nápisem o předčasném hlasování. Volba nového prezidenta sice v USA oficiálně proběhne až za dva týdny, miliony obyvatel ale mají odvoleno už teď.

Voliči si pochvalují kázeň a dodržování bezpečných rozestupů. Do volebních místností přicházejí s nasazenou rouškou. "Nejdřív jsem chtěl počkat do 3. listopadu, ale teď jsem rád, že to mám za sebou. Poště nevěřím, tak jsem přišel osobně,“ uvedl jeden z voličů.

Korespondenční a předčasné hlasování umožňuje už více než 40 států. Nově je mezi nimi také Florida, která je coby velmi lidnatý stát s vyrovnanými šancemi republikánů a demokratů zcela klíčovým hráčem voleb.

Čtvrteční duel Trumpa a Bidena bude mít nové zásadní pravidlo. Politikům se bude při debatě vypínat mikrofon, aby si neskákali do řeči.

Šéf Bílého domu kvůli nespokojenosti a údajné předpojatosti předčasně ukončil jeden ze svých posledních rozhovorů s novinářkou v Bílém domě. Dokonce jí pohrozil odvetou a na svém Twitteru zveřejnil záběry, kde po rozhovoru nemá nasazenou roušku.