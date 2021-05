V Británii proběhly důležité volby. Skotové vyhlíží referendum o nezávislosti

Ve Velké Británii se v noci uzavřely volební místnosti. Lidé rozhodovali o složení místních rad, ale také o členech waleského a skotského parlamentu. Právě kvůli Skotsku jsou volby ostře sledované, pokud by tam s velkým náskokem vyhrála Skotská národní strana (SNP), mohlo by to znamenat vyvolání druhého referenda o nezávislosti Skotska.