Volby z auta: Na stanovištích budou vojáci, takto volit půjde jen ve středu

Už ve středu ráno budou moci první voliči hlasovat v druhém kole voleb do Senátu. I v něm totiž lidé, kteří jsou nemocní, nebo mají nařízenou karanténu, mohou odvolit z aut. Speciální stanoviště drive-in se tak po celé republice stavěla už v úterý. Ve druhém kole ale volba proběhne s malými odlišnostmi. Tou nejdůležitější je, že volební lístky voliči dostanou přímo u stanovišť.

Speciální stanoviště pro senátní volby z aut se otevřou ve středu už v sedm ráno všude tam, kde se nepodařilo zvolit některého z kandidátů již v kole prvním.



Volit můžete v drive-inu v 26 obvodech kromě toho Děčínského, tam už v prvním kole nadpoloviční většinou zvítězil Zbyněk Linhart za STAN.



Také v Ostravě už vojáci na středu připravují volební místo. "Vojáci tady asi za hodinu a půl vybudují stanoviště. Městská policie tady bude do rána, kdy si ho přebere volební komise," řekl v úterý podplukovník Armády ČR Tomáš Verner.



Druhé kolo senátních voleb bude na těchto stanovištích jiné v několika věcech. "Hlasovací lístky budou k dispozici přímo na drive-inu, voliči je nebudou mít předem," objasnil referent odboru vnitřních věcí Moravskoslezského kraje Jan Berousek.



Stejné bude to, že voliči, kteří tam dorazí, nesmí ven z auta a budou potřebovat potvrzení od lékaře nebo hygieny o nařízené karanténě a občanský průkaz. "Musí nejdříve prokázat svou totožnost, pak doložit, že je v izolaci nebo karanténě z důvodu Covid-19," doplnil Berousek.



Poté si v diskrétní zóně vyberou příslušný lístek a vloží jej do obálky. Tu vhodí do urny o pár metrů dál. Tentokrát armáda nasadila na obsluhu uren více lidí. "V minulém kole to bylo řešeno tak, že byli dva vojáci a jeden zapisovatel, teď zůstane zapisovatel a budou tři vojáci," sdělil Verner.



Lidé musí drive-in vybírat nejen podle volebního obvodu, ale v místě svého trvalého bydliště. Hlasovat bude tímto způsobem možné až do středeční třetí hodiny odpoledne.