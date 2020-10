Volební fiasko ČSSD a komunistů. Filip nejspíš končí, říká odborník

Vládní ČSSD i komunisté, kteří vládu tolerují, utrpěli volební fiasko. Žádná ze stran nesáhla ani na pět procent hlasů v krajských volbách. Podle politologů by tak obě strany do dalších voleb měly provést změny. Ať už administrativní, anebo personální.

Fiaskem skončily volby do zastupitelstev krajů pro dvě tradiční levicové strany. "Je to pro mě velké zklamání, které jsem nechtěl zažít, ale musím si ho prožít se svými kolegy," řekl po volbách předseda KSČM Vojtěch Filip.

Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček zase v některých krajích očekával lepší výsledky.

Právě ČSSD a KSČM zaznamenaly největší propad od minulých voleb. Sociální demokracie se propadla o více než 10 procentních bodů, komunisté skoro o šest.

"Neumí aktuálně zmobilizovat své voliče, neumí je přesvědčit, že opravdu právě ony jsou tím ideálním řešením," domnívá se politolog Jan Kubáček. "Kdyby ty volby byly na začátku roku, tak by dopadly pravděpodobně pro obě ty strany ještě daleko hůř," myslí si sociolog Jan Herzmann.

I proto podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa zvažují komunisté dát k dispozici ostatním členům a zástupcům krajů své volené funkce. "To je návrh, který jsme přijali, projednáme to zítra na kolegiu a poté ve čtvrtek na výkoném výboru," řekl v pondělí Filip televizi Nova.

"U Vojtěcha Filipa to vypadá, že pokud se neobjeví opravdu něco nečekaného, že v tom vedení komunistů končí," doplnil Herzmann. Přinejmenším do listopadového sjezdu by ale členové vedení komunistické strany měli ve svých funkcích zůstat.

To sociální demokraté svůj sjezd budou mít až v lednu. Podle odborníků by se ale do parlamentních voleb předseda strany měnit nejspíš neměl. Hamáčkovi ale podle některých odborníků také nepomohla chvála ze strany preméra Andreje Babiše (ANO).

"Já bych mu teď chtěl oficiálně poděkovat, i když možná v rámci ČSSD mu to budou vyčítat, on mě v debatách televizních nepodrazil," prohlásil Babiš.

"Mohlo by to mít ten přídech polibku smrti, ale momentálně proti Janu Hamáčkovi není opozice uvnitř ČSSD dostatečně silná," uzavřel Herzmann.

Silnou pozici naopak ve volbách potvrdil dosavadní pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD).