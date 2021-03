Volební zákon i občanské průkazy. Poslanci mají projednat několik změn

Poslanecká sněmovna v úterý projedná dvě varianty volebního zákona. Připravila je vláda a obě reagují na únorový nález Ústavního soudu, kterému se nelíbilo, že stávající volební zákon zvýhodňuje velké strany. Řeč by měla přijít i na novou podobu občanských průkazů či zrušení DPH u zásilek ze třetích zemí. Schůzi Sněmovny můžete od dvou hodin sledovat živě na TN.cz.

Kvůli pandemii koronaviru se zákonodárci sejdou pouze v polovičním počtu, projednávat budou zejména novelu volebního zákona. Vláda na konci února představila dvě možné varianty. První počítá se zachováním 14 volebních krajů, podle druhé varianty by Česká republika byla jediným obvodem.

Oběma návrhy se už zabývali senátoři společně se zástupci Poslanecké sněmovny a podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) došli ke shodě. Zachovat by chtěli systém 14 volebních krajů. Koalicím by zároveň pro vstup do Poslanecké sněmovny nemělo stačit jen pět procent hlasů jako doposud.

Změnu volebního zákona musejí poslanci projednat po únorovém rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého aktuálně platná pravidla nahrávají silnějším stranám. Soudu zároveň vadí, že pro vstup do Sněmovny se násobí pětiprocentní hranice podle počtu stran, které ji tvoří.

Kromě mimořádné schůze svolané kvůli prvnímu čtení novely volebního zákona mají poslanci v plánu pokračovat v řádné schůzi. V plánu je například diskuze o zrušení daně z přidané hodnoty u zásilek z třetích zemí a řeč nejspíše přijde i na novou podobu občanských průkazů, které by mohly obsahovat například dva otisky prstů.

Zástupci Parlamentu se shodli na 14 volebních krajích. Více v reportáži zde: