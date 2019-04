Volit by mohli i 16letí, plánují politici. Souhlasíte s tím? ANKETA

Starostové a nezávislí (STAN) budou navrhovat volební právo do komunálních voleb i pro šestnáctileté občany ČR. Na tiskové konferenci po zvolení nového vedení hnutí to řekl nový lídr Vít Rakušan. Do budoucna by se toto volební právo podle něj mohlo rozšířit i na další volby.