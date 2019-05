Skauti se zapojili do kampaně k volbám. Sklízí za to kritiku

Čeští skauti vyzývají lidi, aby šli k volbám do Evropského parlamentu a volili proevropské strany. Video, které zveřejnili na sociální síti, okamžitě vyvolalo kritiku. A to od samotných členů organizace. Nelíbí se jim zejména proto, že se už od svého založení považují za nepolitický spolek.

"Účast ve volbách je jednou z cest, jak můžeme převzít svůj podíl odpovědnosti za rozvoj naší společnosti. Pro Českou republiku je její členství v unii bezesporu důležité," stojí ve videu, které natočili skauti z Rožmitálu pod Třemšínem. Jeho poslání zní jasně. Pojďte volit, ideálně strany podporující setrvání v Evropské unii.

"Každý vlastně může vyjádřit svůj názor. My jsme hlavně chtěli, aby lidi přišli k volbám. Pokud ti lidé co komentují, přijdou k volbám, tak budeme rádi," říká vedoucí skautu Vítězslav Doležal.

Skautů se zastal také místostarosta Junáku. "To co udělali, přijďte volit a pozvěte i ostatní, to si myslíme, že je dobrý krok. Proto jsme ho také sdíleli dál. Je to něco co děláme obvykle," vysvětlil.

Češi podle skautů ve videu například vděčí Evropské unii za to, že mohou snadno pracovat a studovat v zahraničí nebo využívat její finanční příspěvky. Názory ale strhly vlnu kritiky.

"Koukám, že skautství šlo stranou. Nyní je to agitace. Je mi hanba, že jsem ten šatek nosil jako mlady," napsal na facebook jeden z kritiků. "Vy nejste skauti, vy si jen na to hrajete. Jděte si do háje, skaut byl, je a bude apolitický! Ještě že už jsem skončila, stydím se za vás," dodává další z nich.

"Junák by určitě měl podporovat své členy v angažovanosti. Nicméně předkládat názory, se kterými se ne úplně všichni mohou ztotožnit, není podle mě úplně vhodné," myslí si člen Junáku David Špaček. S tím souhlasí i politologové. Výzva k volbám je podle nich v pořádku. Druhá část už ale tolik ne.

"Nemělo by se už říkat jak volit, proč koho volit a na základě jakých argumentů by měl dotyčný volit. To už je sporné, to už je problematické," říká politolog Jan Kubáček. S tím ale tvůrci videa i zástupci Junáku nesouhlasí. Jejich cílem prý bylo jen vyzvat lidi, aby šli k volebním urnám.