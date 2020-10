Von der Leyenová je pro podezření na covid v karanténě. Jednala i s Babišem

"Právě jsem byla informována, že členovi mé kanceláře dnes ráno vyšel pozitivní test na Covid-19. Mám negativní test, z preventivních důvodů ale okamžitě opouštím Evropskou radu a nastupuji do karantény," uvedla ve čtvrtek na twitteru von der Leyenová.

Dvoudenní summit Evropské rady, který odstartoval ve čtvrtek, opustila po třiceti minutách. Předtím stihla pozdravit všech 27 představitelů členských států a sejít se s českým premiérem Andrejem Babišem. Ten u ní absolvoval zhruba půlhodinový rozhovor, posléze s ní jednal portugalský premiér Antóno Costa.

"Skvělé setkání s Andrejem Babišem. Nástroj Next Generation EU pomůže k zotavení České republiky. Diskuze o plánu obnovy již začaly. A náš plán krátkodobý program SURE brzy poskytne dvě miliardy eur na ochranu pracovních míst českých občanů," oznámila po čtvrtečním jednání s Babišem von der Leynová.

