Vouchery do lázní mizí. Na pacienty nezbylo místo, tvrdí muž po operaci

Přestože kvůli koronaviru v Česku chybí zahraniční turisté, lázně, zdá se, praskají ve štvech. "Jsem po operaci kyčle a dvě hodiny jsem obvolával lázně po celé České republice, abych se tam mohl dostat na řádné léčení pro pojištěnce," postěžoval si pan František. Volání však bylo marné - nikde neměli volné místo.

"Zkoušel jsem to od Luhačovic po Mariánské Lázně. Všude mi řekli, že už mají obsazeno. Přitom já mám tři měsíce po operaci nárok na léčebný pobyt v lázních. Žel bohu, naše vláda vydala vouchery. Celý život jsem si platil pojištění, a když pak potřebuju jet do lázní, tak se tam nedostanu," posteskl si pan František.

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy s tím však vouchery nemají nic moc společného. "Stát stanovil takové podmínky, že lázně ty vouchery nemohou přijímat. Lidi by rádi do lázní, ale za plnou cenu nepojedou. Je nesmysl, že by se tam někdo nedostal kvůli voucherům," sdělil TN.cz.

Lázně mohou přijímat jen omezené množství voucherů a zájem tak jednoznačně převyšuje reálnou nabídku. Na webových stránkách většiny lázní se lidé dozvědí, že voucher zde už uplatnit nemohou. "Kapacita pro pobyty s podporou je až do konce měsíce října již vyčerpána," informují Lázně Mšené.

I v Luhačovicích by lidé v lázních pobyt sháněli jen marně. "Všechny naše ubytovací kapacity (hotely, vily i penziony) jsou do 30. září vyprodány. V současné době přijímáme objednávky na pobyty od října 2020 bez možnosti uplatnit slevový voucher," stojí na stránkách luhačovických lázní.

Do některých lázní ani není možné se již dovolat. Telefonní linky jsou totiž díky nevídanému zájmu přetížené a prostřednictvím záznamníku se tak klient dozví, že pro komunikaci se střediskem má použít e-mail.

"To, že by lázně odmítaly klienty po operacích, jsem nezaregistrovala," vyjádřila se k problematice tajemnice Sdružení lázeňských míst Jitka Ettler Štěpánková.

"Pokud vím, je trochu problém s rezervacemi v systému COVID-Lázně, kdy některé lázně naplnily svou kapacitu umožněnou v rámci veřejné podpory a nyní se čeká na notifikaci z EU k navýšení. I v rámci programu byla dle mého vymezena kapacita z celkové kapacity lázeňských zařízení pro tyto rezervace," dodává Štěpánková.

"Případně může být problém omezené kapacity navázané na smlouvy s pojišťovnami, případně požadavek hosta na pobyt bez doplatku. Letní měsíce jsou samozřejmě v některých lázních obsazeny i běžně. Program COVID-Lázně jistě podpořil i poptávku dalších klientů, a tak je možné, že v některých lázních je těžké narychlo sehnat místo," vysvětluje možné zádrhele Štěpánková.

Podle ministerstva zdravotnictví si pacient sám lázně vůbec nezajišťuje. "Pokud má schválený návrh na lázeňskou péči od zdravotní pojišťovny, správný postup je ten, že pojišťovna tento návrh pošle do lázní, které jsou v návrhu uvedené na prvním místě, a ty pak pacienta vyzvou k nástupu," uvedl mluvčí ministerstva Kryštof Berka.

"Pokud ještě nemá návrh od pojišťovny schválený, lázně by mu pobyt ani rezervovat neměly. Lůžka, která mají lázně nasmlouvány pro pojištěnce jednotlivých zdravotních pojišťoven, jsou obsazována těmito pojištěnci a nikoli samoplátci, tedy ani pacienty s voucherem. Vliv voucherů na obsazenost kapacity lázní je zatím předčasné posuzovat," doplnil Berka.