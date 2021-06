Voucher na zájezd lze prodloužit, musíte se ale domluvit s cestovkou

Mnoho Čechů má stále doma vouchery na zájezdy z minulého roku, které byly zrušené kvůli pandemii. Vouchery je možné využít letos. "Není důležité dodržet tu destinaci, na kterou byl poukaz vydán. Poukaz byl vystaven na konkrétní finanční částku. Cestovní kanceláře v minulém roce vydávaly poukazy na cestovní zájezd. Lidé je mohou bezproblémově využít v letošní sezóně," uvedl ve Snídani s Novou Škrabánek.

Vouchery by se měly využít do 31. srpna. Po komunikaci s konkrétní cestovní kanceláří lze poukaz přesunout i do další sezóny. V souvislosti s vakcinací se turistům může krýt datum očkování s dovolenou. I to může být důvodem, proč voucher využít až v dalších měsících.

Jako každý rok, i letos je Chorvatsko naprostou jedničkou při výběru dovolené. "Češi budou i letos jako tradičně nejvíce cestovat do tradiční přímořské destinace, kterou je Chorvatsko. Je to tradice a naše nejbližší moře," popsal Škrabánek.

Turisté nevyjíždí ale pouze po Evropě. Mezi oblíbené destinace patří i vzdálenější lokality. "Lidé si ale rádi dovolí finančně nákladnější dovolené. Loni se jezdilo do Spojených arabských emirátů, do Egypta nebo na Kanárské ostrovy," upřesnil.

"V zimě naopak Češi vyjíždějí do exotických oblastí. Hitem letošního roku byly ještě před několika měsíci Maledivy," popsal Škrabánek. Na popularitě Maledivám v uplynulých měsících přidalo také to, že na ostrovech nebyla tak přísná pandemická opatření.

Pokud se lidé chystají vycestovat. Měli by si poctivě projít podmínky příjezdu do jednotlivých destinací. "V současné době dochází k velkému rozvolňování v rámci Evropské unie. Je ale potřeba si vždy zjistit podmínky, které jsou nutné pro vstup do cílové destinace. Zároveň by si lidé měli hlídat podmínky návratu," doplnil Škrabánek a doporučil, že veškeré informace je nejlepší hledat na stránkách ministerstva zahraničí.

První dávka očkování stačí k bezproblémovému návratu z vybraných států. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: