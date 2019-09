Vozíčkáři jsou zoufalí, Praha zrušila speciální linku pro hendikepované

Desítky hendikepovaných, kteří bydlí na Černém mostě, teď mají velký problém. Bez pomoci do autobusu nenajedou a navíc se jich tam moc nevejde.

"Když je tam kočárek, tak se tam vejde stěží jeden vozík. A když jedou třeba manželé a jedou k doktorovi, tak dva se tam nevejdou," popsala problémy, s nimiž se invalidé potýkají, vozíčkářka Vlasta Pecharová.

Autobus totiž v červnu nahradil speciálně upravenou linku H1, která pro hendikepované znamenala velké ulehčení. "Ta linka tam jezdila ve velice mnoho případech prázdná, a proto jsme tam nechali jenom tu část, kterou využívají mnohem více," obhajuje zrušení spoje radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Dopravní podnik prý na lince H1 prodělával ročně 6 milionů. Přitom měl od magistrátu letos dostat více než 15 miliard korun na provoz všech spojů.

"My jsme se to bohužel oficiální cestou na Praze 14 nedozvěděli a snažili jsme se komunikovat hnedka, jak jsme se to dozvěděli," řekl televizi Nova radní pro sociální věci a zdravotnictví pro Prahu 14 Michal Prager (Piráti).

Změnu kritizuje i pražský zastupitel a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). "Je to rozhodnutí úředníků, které nebylo s nikým konzultováno. Budu se ptát odpovědných úředníků a odpovědného radního, proč se zrušil autobus pro hendikepované občany, aniž by se připravilo alternativní nebo jiné řešení," slíbil Pospíšil.

Jenže podle vedení města alternativní řešení stačí. "Tak jsem právě absolvoval jednu zkušební jízdu jednu zastávku autobusem a musím říct, že je to katastrofální. Řidič i jeden cestující mi sice dovnitř pomohli, ale při té jízdě do každé zatáčky jsem měl pocit, že se ten vozík rozjede a že se z něj vysypu," hodnotil jízdu normálním autobusem reportér TV Nova Jan Mareš, který si ji vyzkoušel jako vozíčkář.

Další možností je podle magistrátu podzemní doprava. "Když jdeme do metra, tam je vysoký schod do vagonu, takže pokud nemáte sebou někoho, kdo by vás s vozíkem nadzdvihnul a prostě vás tam vsunul, tak se tam hodně vozíčkářů nedostane," popisuje problémy hendikepovaných Vlasta Pecharová.

"Na stanici metra Černý most jsme zřídili speciální rampy, aby ten nájezd vozíčků do soupravy metra byl snadnější a bezpečnější," tvrdí Scheinherr. Jelikož jsou ale jen na jediné stanici, v jiných se z vagónu dostávají vozíčkáři těžko.

Další rampy chce magistrát zřídit na pěti stanicích do konce roku. Navíc na výtahy, které jsou určené především pro vozíčkáře, kočárky a staré lidi, jsou často fronty. Vozíčkáři už začali podepisovat petici za vrácení své linky na Černý most.