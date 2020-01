Děti se vrací z lyží zase nemocné? Možná děláte těchto 7 častých chyb

Každou zimu se s rodinou vydáváte na prázdniny na hory, ale už během pár dnů se vaše děti perou s rýmou nebo horečkou? Mohou mít samozřejmě méně odolný imunitní systém, chybovat ale můžete i vy sami. Ve snaze užít si dovolenou na maximum možná děti přepínáte a s jejich zdravím hazardujete. Unavený dětský organismus je pak dokonce náchylnější i k úrazům.

Zima je obecně pro děti rizikovějším obdobím hlavně kvůli zvýšenému riziku infekce horních cest dýchacích. „Často se stává, že rodiče odjedou na hory i s posmrkávajícím dítětem, případně s dítětem, které ještě není doléčené z předchozí nemoci, a to je poté samozřejmě mnohem náchylnější k zhoršení stávajícího stavu nebo k dalšímu onemocnění,“ upozorňuje dětský lékař Richard Rýznar. Nezapomínejte, že rekonvalescence dítěte by měla optimálně trvat dvakrát až třikrát tolik dní, kolik trvala sama nemoc, aby se imunita vzpamatovala a posílila.

Během lyžařského pobytu na horách ale nehraje roli jen imunita. Mnoha chyb, kvůli kterým se následně musíte potýkat s nemocným potomkem, se dopouštíte nevědomky možná i vy.

Vyčerpaný organismus snáze podlehne nemocem

Imunitní systém dětí během lyžařského pobytu obvykle zažívá výrazný nápor. Děti řádí na sjezdovce, přepínají své síly a vyčerpaný organismus pak snáze onemocní. Mladším dětem rodinná dovolená též často rozhodí jejich běžný režim, chodí spát později a celkově méně odpočívají, což imunitě rovněž neprospívá. Velmi vhodné je proto již před odjezdem na lyžařský pobyt imunitu dětí posílit, ideálně i formou vitaminů v tabletách, želé a sirupech.

Imunitu oslabuje i nevyvážená strava

Kapitolou samou pro sebe je stravování. Děti s rodiči tráví na sjezdovce mnoho hodin, během nichž mají tendenci zahánět hlad jídlem z rychlého občerstvení, energii zase často doplňují sladkostmi. Nevyváženou stravou ovšem trpí střeva, která jsou pro imunitní systém zcela klíčovým orgánem. „Střevní mikroflóra se významně podílí na budování a udržovaní zdravé imunity. Pro svou úlohu však potřebuje specifické vnitřní prostředí, které narušuje právě nevhodný jídelníček. Lidé mívají během dovolené tendenci uvolňovat stravovací návyky své i svých dětí, tím však oslabují svou i jejich obranyschopnost,“ varuje pediatr. Ani při pobytu na horách byste neměli zapomínat zajistit svým dětem pravidelné porce ovoce a zeleniny a nutričně hodnotné stravy. Pro podporu střevní mikroflóry je vhodná především strava bohatá na vlákninu a probiotika.

Jídlo ve skiareálech vyjde často draho, kvůli dětem se ale neřiďte jen cenou.

Pozor na promáčené oblečení

Další častá chyba se týká oblékání. Především malé děti bývají na lyžovačku oblečené přespříliš. Během aktivity se tak zpotí, přičemž ve zpoceném oblečení tráví na sjezdovce i několik hodin. Stejně tak jim oblečení může snadno promoknout i zvnějšku, hlavně těm menším a nezkušeným, které při lyžování častěji padají. Na druhou stranu bývají děti mnohdy oblečené naopak nedostatečně, zejména ve slunných dnech. Vinou může být i snaha ušetřit – zatímco pro sebe máte kvalitní funkční oblečení, dětem, které rychle rostou, necháváte běžné materiály, které zůstávají vlhké.

Rizikové teplotní šoky

Imunitu oslabuje také náhlé střídání chladu a tepla, které je pro zimní období typické: z chladného venkovního prostředí dítě často putuje přímo do přetopeného hotelového pokoje nebo chatky a obráceně. Svůj organismus tak způsobí značný šok. Přechody z tepla do zimy a obráceně je vhodnější provádět postupně. Z teplého hotelového pokoje například můžete s dětmi nejprve zamířit do chladnějších místností, jako je vstupní hala či lyžárna. Tam chvíli setrvejte a teprve poté vyjděte ven. Stejně tak je vhodné samotné pokoje zbytečně nepřetápět. Suchý vzduch škodí i tím, že vysušuje nosní sliznici, která je poté náchylnější k průniku patogenů.

Místo výkonu se zaměřte na zábavu

V neposlední řadě jsou děti během lyžařské dovolené náchylnější k onemocnění i v důsledku stresu. „Pokud dítěti lyžování příliš nejde nebo jej nebaví, ale rodiče přesto na této sportovní aktivitě trvají, a navíc ještě vyžadují dobré výkony, může se pro něj dovolená změnit v poměrně stresující záležitost. Stres významně narušuje imunitu, a opět tak hrozí zvýšené riziko různých onemocnění, a to i s odstupem od pobytu na horách,“ varuje dětský lékař. Víc než na výkon a pilování dokonalé techniky se raději postarejte o to, aby děti sport bavil. A když zrovna nebudou mít chuť na lyžování, nechte je klidně stavět sněhuláky, bobovat či si jen hrát s kamarády. I tak si užije čerstvý horský vzduch a přiměřený pohyb.

Myslete na dětský zrak

K vybavení na sjezdovku patří nejen přilba a další ochranné prvky, ale i lyžařské brýle. Ohlídejte si, aby byly konstruovány tak, aby ani při větším nárazu nedošlo k jejich poškození, a tím i potenciálnímu ohrožení dítěte. Pro děti je můžete volit rovnou v kombinaci se sluneční ochranou. "Obzvláště ve vysokohorských podmínkách, kde je intenzita slunečního záření velmi vysoká, je nezbytný kvalitní UV filtr. Dále je možno uvažovat o polarizaci, která eliminuje odlesky paprsků na sněhu a zaručuje komfortní pohled," radí Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini. Obzvlášť děti by ve vysokých horách brýle vůbec neměly odkládat. Například nadměrný vítr nebo nízké teploty můžou přispět k vysychání očí a může dojít až k syndromu suchého oka.

Pozor na výškovou nemoc

Zvýšené opatrnosti dbejte, pokud míříte do vyšších hor. Se vzrůstající nadmořskou výškou hrozí výšková nemoc. Ta vzniká kvůli změnám v organismu vyvolaným aklimatizací na řidší vzduch. Její projevy mívají různou intenzitu, od únavy a bolesti hlavy přes nespavost a nechutenství až po horečky, zvracení a extrémní vyčerpanost, které mohou připomínat chřipku. Potíže mohou ustoupit do několika hodin, ale výjimkou není ani několikadenní trvání. I u lehčích forem je především v případě dětí nejvhodnější se co nejdříve po nástupu příznaků přesunout do míst s nižší nadmořskou výškou.