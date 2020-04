Vrah z Kmetiněvsi je znovu na svobodě! Odpykal si trest za loupež

Vrah z Kmetiněvsi, který ve svých dvanácti letech zavraždil svoji spolužačku, bude v úterý na svobodě. Z vězení se dostane poté, co si odpykal šestiletý trest za krádež a loupež.

Znovu na svobodě. Nechvalně proslulý R. P. (dříve známý jako Robin), který ve svých dvanácti letech brutálně zavraždil v Kmetiněvsi na Kladensku svoji stejně starou spolužačku, bude v úterý propuštěn z vězení. V nápravném zařízení si odpykal dohromady šest let za krádež a pozdější účast na loupežném přepadení. O jeho propuštění informoval portál Idnes.

První z trestů vyfasoval za okradení dědečka své tehdejší přítelkyně, podmínka však pro něj nebyla dostatečným varováním a v lednu 2014 se svým komplicem oloupil muže o výhru z herny. Policie následně Roberta dopadla v jeho bytě na Proseku a soud následně oba tresty sečetl.

Jeho nucený pobyt za mřížemi by však měl vypršet během úterý. “Odsouzený R. P. by měl dle dostupných informací vykonat trest dne 7. dubna 2020,“ sdělila iDNES.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 9 Monika Kupcová.

Až do svých loupežných činů měl přitom mladík čistý rejstřík, za dodnes připomínanou vraždu kvůli věku odsouzen nikdy nebyl. Ještě mu totiž nebylo ani 13 let, když na Nový rok 2004 s nožem v ruce přepadl svoji spolužačku a odtáhl ji k nedalekému potoku, kde ji nemilosrdně ubodal. Tělo dívky ještě pohlavně zneužil. Usvědčen byl po devíti měsících, policie ho odhalila na základě testů DNA, které odebrala více než 600 místním mužům.

"Trpí vážnou duševní poruchou v oblasti poruchy sexuální preference. Jeho léčba je nezbytná. Mluvíme o nekrofilním sadismu. Patří k nejnebezpečnějším sexuálním úchylkám,” shodovali se krátce po jeho dopadení odborníci.

S takto mladým vrahem ale české zákony nepočítají, a tak místo pobytu ve vězení, skončil ve výchovném zařízení v pražském Klíčově. Léčen byl také na sexuologickém oddělení v Bohnicích, kde mimo jiné podstupoval chemickou kastraci - dostával léky na utlumení sexuální potence.

V 19 letech pak mohl výchovný ústav opustit. Svobodný a bez záznamu v rejstříku. Nadále sice docházel na sexuální léčbu, bylo ale jen na něm, jestli je přeruší. Agresivní sklony u něj navíc nezmizely.

"V parku jsme se občas s někým prali. Druhý kluk už měl dost, prohrával ale on ho stejně ho musel prostě dobít," popsal povahu R.P. jeho kamarád z výchovného ústavu.

Jeho propuštění tak tehdy logicky vyvolalo strach hlavně mezi lidmi v Kmetiněvsi, kde vraždil. "Tento pachatel - nechci říkat člověk, protože podle mého názoru to člověk není - se neměl vůbec dostat ven," komentoval jeho propuštění z ústavu tamní starosta Luděk Kvapil a doporučil mu, aby se do vesnice nevracel, nebo to pro něj bude špatné.

Vrah ho poslechl, až do svého zatčení pobýval hlavně v pražských Letňanech a na Proseku, kde byl také dopaden. Nyní bude po šesti letech na svobodě znovu.

A možná i s cynickým tetováním, podle rozhovoru s jeho bývalou přítelkyní si na sobě totiž přál mít vytetován nápis Do you remeber me - 1. 1. 2004, v překladu tedy vzpomínáš si na mě a datum vraždy.