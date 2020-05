Kdy se Česko vrátí do normálu? Napřímo odpoví Roman Prymula

Celé Česko je už dva měsíce v sevření koronaviru a zavedených mimořádných opatření. Ty teď vláda postupně uvolňuje. O tom, kdy a pokud vůbec se někdy vrátíme do doby "předkoronavirové", bude v pořadu Napřímo ve středu mluvit moderátorka Bára Divišová s epidemiologem Romanem Prymulou. Přímý přenos sledujte na TN.cz v 17:45.

Nošení roušek, dodržování rozestupů, omezení cest do zahraničí. To jsou jen některá opatření, která vláda zavedla poté, co v půlce března vyhlásila nouzový stav. Ten se pomalu chýlí ke konci a spolu s ním se postupně uvolňují i zavedená opatření.

Jak dlouho to ještě potrvá, než budeme moct definitivně odložit roušky? Vrátí se Česko vlastně někdy do doby před pandemií, nebo se s virem a různými omezeními budeme muset naučit žít? Máme se obávat druhé vlny nákazy?

Na tyto i další otázky týkající se koronaviru v Česku se bude moderátorka Bára Divišová ve středu odpoledne Napřímo ptát epidemiologa a náměstka ministerstva zdravotnictví Romana Prymuly. Otázku mu už teď prostřednictvím formuláře můžete položit i vy!

Nenechte si ujít diskuzní pořad TV Nova a TN.cz Napřímo. Přímý přenos startuje už dnes odpoledne v 17:45 a vy ho můžete sledovat na TN.cz!