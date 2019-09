Vrátí se do Česka letní teploty? Tohle nás čeká podle pranostik!

"Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje." Tak zní jedna z pranostik ke dni svatého Jiljí. Ten slaví svátek 1. září a letos tento den vychází na neděli. Podle meteorologů nás čeká jasná až polojasná obloha. Teploty by se měly vyšplhat až na 32 °C.

Pokud se předpověď vyplní, mělo by nás v září čekat pěkné počasí. S tím souhlasí i další pranostika: "Jiljí jasný – podzim krásný." Podle meteorologů mají tyto pranostiky reálný základ.

"Vyjadřují poměrně stabilní počasí pozdního léta. Pro září bývá typické počasí vysokého tlaku vzduchu, tzn. slunečno s výjimkou ranních mlh, popř. rosy, sucho," uvedl Český hydrometeorologický ústav na facebooku.

Pro vývoj počasí v září nejsou rozhodující pouze první dny, ale období vícedenní. Podle předpovědi nás v pondělí a v úterý čeká spíše zatažená obloha s deštěm. Výrazně se také ochladí, a to na 16 - 20 °C.

Od středy by se měla obloha postupně rozjasňovat a dočkáme se i sluníčka. Teploty se však budou stále pohybovat maximálně mezi 20 a 24 °C. V noci pak mohou klesnout až na 6 °C. Déšť by se měl pak do Česka vrátit ke konci příštího týdne.