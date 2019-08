Vrátí se ještě letos tropy? Předpověď do konce prázdnin

Tropickým dnům, zdá se, v Česku odzvonilo. Podle měsíčního výhledu, který vydal v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), by se již teploty přesahující třicítku neměly vrátit. Nejteplejší z příštích čtyř týdnů bude ten příští, který ale bude zároveň i nejdeštivější.

V příštím týdnu by se denní teploty měly nejčastěji pohybovat mezi 24 a 26 °C. Pak se ale postupně začne ochlazovat. Na konci srpna se teploty budou pohybovat jen mezi 20 a 24 °C.

"Teplotně mírně nadprůměrný bude pravděpodobně jen první předpovědní týden (od 5. 8.) a v následujících týdnech by se mělo postupně ochlazovat s tím, že týden od 19. srpna bude teplotně mírně pod dlouhodobým průměrem," uvedli meteorologové z ČHMÚ.

V druhém srpnovém týdnu se teploty nejčastěji budou pohybovat mezi 22 a 25 °C, mohli by ale ještě vystoupat i na 28 °C. Výrazně se ochladí v týdnu od 19. srpna, kdy by se teploty měly pohybovat jen v rozmezí od 20 do 22 °C. V posledním týdnu má ručička teploměrů vystoupat nejvýše na 24 °C.

Ochladí se už také v noci, kdy by v posledních dvou srpnových týdnech mělo být jen okolo 10 °C.

"Z hlediska celkového množství srážek by mělo být období 5. 8. - 1. 9. 2019 průměrné. Pravděpodobnost srážkově nadprůměrného období je o něco větší než srážkově podprůměrného, a to zejména kvůli prvnímu předpovědnímu týdnu, kdy očekáváme srážky v celkovém úhrnu na hranici normálních a nadnormálních hodnot. Srážkové úhrny ostatních týdnů by se měly pohybovat v rozpětí běžných hodnot pro danou roční dobu," dodali meteorologové.