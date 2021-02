Vrátí se ještě tuhé mrazy a závěje sněhu? Zapomeňte, říkají experti

Pokud máte jarní bundy a kabáty ještě uložené v šatnících, bude o víkendu ideální příležitost je vytáhnout a oprášit. Po výrazném oteplení v příštím týdnu totiž sotva můžeme počítat s tím, že by se znovu vrátily arktické mrazy a vydatné chumelenice.

"Výhled počasí zatím naznačuje, že příští týden budou nejvyšší odpolední teploty kulminovat na hodnotách až 15 stupňů Celsia a počasí začne připomínat jaro," řekla v úterý TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

Pohled na týdenní předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ukazuje, že průměrné denní teploty by se od středy měly pohybovat nad pěti stupni Celsia. V neděli by se mohly dostat nad desítku a zřejmě příští středu se přiblíží 15stupňové hranici. Noční teploty mají být jen lehce pod nulou s tím, že od pondělí až do čtvrtka pod nulu průměrné teploty zřejmě neklesnou.

Radost z blížícího se teplejšího počasí ale nemá trvat dlouho, protože na přelomu měsíce se má znovu ochladit. "Konec února a počátek března zřejmě opět nastolí návrat zimy a přechodně přinese výrazné ochlazení a celodenní mrazy," očekává nezávislá konzultantka předpovědí počasí. Zdůrazňuje ale, že opětovná připomínka zimy bude jen přechodná.

Ostatně v pondělí 1. března nastává tzv. meteorologické jaro. Nepůjde tedy o arktické mrazy, které jsme zažívali v posledních zhruba sedmi dnech. "Sezónní výhledy počasí zatím vypočítávají březen v Evropě jako teplotně nadprůměrný měsíc v porovnání s dlouhodobým normálem 2,9 stupně Celsia," naznačila Dagmar Honsová.

Také množství srážek se nemá vymykat obvyklému průměru. "V prvních třech týdnech se očekávají srážky na hranici intervalů běžných a podprůměrných hodnot pro toto roční období," píší pracovníci ČHMÚ v dlouhodobém výhledu počasí pro období až do 14. března.



