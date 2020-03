V práci na nás koukají jako na vrahy! Lékaři nás přitom odmítli testovat

Vyděšené a naštvané pohledy. Mnoho otázek a nepochopení. I s takovou situací se po návratu ze zasažené oblasti můžete setkat. A své okolí budete jen těžko přesvědčovat o tom, že nejste nakaženi koronavirem, ale jste pouze nastydlí. A lékaři vás navíc odmítli na COVID-19 testovat, ačkoli jste o to požádali. Takovou zkušenost má i čtenář TN.cz, který se s námi o svůj příběh podělil.

Dovolená v severní Itálii s sebou v současnosti nese určité povinnosti po návratu. Karanténa, volání na hygienickou stanici, lékařům a další. A co když všechna doporučení splníte, přesto se necítíte ani téměř po dvou týdnech dobře, a lékař vás pošle do zaměstnání? Navíc vás na koronavirus odmítnou testovat, ačkoli splňujete cestovatelskou i klinickou anamnézu. Co vás čeká potom?

Jedním z takových případů je i příběh páru z Olomouckého kraje. Ti přicestovali z italského střediska Auronzo di Cadore, kde byl COVID-19 potvrzen u mnoha pacientů. Oba po svém návratu svědomitě kontaktovali KHS Olomouckého kraje s tím, že mají zvýšenou teplotu a rýmu. KHS jim ale sdělila, že to nejsou vážné příznaky, a "proto mohou jít do práce," sdělil čtenář TN.cz.

Na doporučení KHS ještě zavolali svému praktickému lékaři, nakonec oba zůstali týden doma. Oba měli rýmu, zvýšenou teplotu, po několika dnech se cítili lépe, ale příznaky se opět vrátily. Žádali proto opakovaně lékaře, aby byli na COVID-19 otestováni. Ti je odmítli se slovy, že "nemají vážné příznaky".

Vrátili se tedy do práce. Jiná možnost jim nezbývala. To ale netušili, že na pracovišti, je nečeká příjemná atmosféra. Kolegové nedokázali totiž pochopit, že nemocní chodí do práce, proto jim také jejich návrat poměrně znepříjemnili. „Dívají se na nás jak na vrahy,“ uvedl čtenář TN.cz.

Vzhledem k tomu, že lékaři páru sdělili, "že je nepravděpodobné, že by byli nakaženi (týden od návratu)," a odmítli je testovat, nemá pár už žádnou jinou možnost, kam se obrátit. Neuvědomili si ale zřejmě, že jejich okolí se na danou věc může "dívat" zcela jinak.

Stoprocentní jistotu, zda jsou nakaženi, či nikoli, nemá nikdo z nich. Ani partneři, ani jejich okolí, se kterými se dennodenně potkávají.