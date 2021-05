Vraťme dětem radost ze sportu

Jedním z těch, kteří se rozhodli projekt podpořit je fotbalista Vladimír Šmicer. Ten je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností českého fotbalu. S dětmi pracuje i jako předseda fotbalového klubu SK Dolní Chabry a jeho příběh kluka, který se z vesnického klubu dostal až do těch nejvyšších pater světového fotbalu, dává dětem ten nejlepší příklad. “Jsem sportovec a vůbec si nedovedu představit, že bych nesportoval, ať už v jakékoliv době, tedy i té covidové. Když jsem byl osloven, zdali bych svým příkladem nechtěl pomoci rozhýbat celé Česko, vůbec jsem neváhal. Chci jít příkladem, a přispět k tomu, abychom v Česku jen neseděli doma, ale aby lidé byli venku a sportovali – dospělí i děti, výkonnostní sportovci i ti, kteří sportují jen tak pro radost. Prostě všichni,“ říká Vladimír Šmicer.Také pro Davida Svobodu, olympijské vítěze v moderním pětiboji z Londýna 2012, je sport doslova životním stylem a nedokáže si život bez něj představit. Právě pozitivní přístup je podle něj nejlepším receptem, jak po dlouhé pauze opět vrátit děti na sportoviště. „Nejlepší je vytvářet příležitosti, přičemž největší vliv na děti mají samozřejmě jejich rodiče. Ideální je, když je tady spolupráce se školou, a současně dostatek pozitivních příkladů, které dětem ukazují sport jako skvělou zábavu, která vede ke zdraví a štěstí,“ říká David Svoboda a pokračuje, „Je to skvělá myšlenka, která cílí i do těch nejmenších klubů. Jako by ten projekt podporoval každé jedno sportující dítě. Takovým aktivitám velmi rád pomáhám.“Cílem projektu je podpořit návrat českých dětí ke sportu, a to napříč všemi regiony. „Chceme podpořit děti po celé zemi. Nechtěli jsme jednoho vítěze, ale naopak pomoci všem dětem i v těch nejmenších městech a obcích, aby se mohli vrátit ke sportu. Proto na základě hlasování veřejnosti podpoříme celkem 465 klubů a týmů,“ říká Vít Vojtěch z PENNY , které stojí za projektem připraveným ve spolupráci s Českou obcí sokolskou Asociací školních sportovních klubů . Díky nim se dostane podpory dětem v nejrůznějších sportech. Počínaje nejpopulárnějším sportem u nás - fotbalem, ale mohou se přihlásit také florbalové, basketbalové, volejbalové nebo plavecké oddíly i týmy, v nichž se děti věnují házené, atletice, gymnastice, badmintonu, ping pongu, šermu, a dalším sportům.Zapojení sportovních klubů do projektu je velmi jednoduché. Stačí, aby vedoucí či zástupci klubů sdružených v ČOS nebo AŠSK svůj tým nejpozději do 19. května přihlásili na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz