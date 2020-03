„Budoucnost patří aluminiu!“ pravil Cimrman. Vraťme plechovky zpět do oběhu

Přece si nenecháme zamořit přírodu plechovkami a jinými obalovými materiály! Prodeje hliníkových plechovek u nás zaznamenávají rychlý nárůst. Jen za posledních 10 let došlo k navýšení jejich prodejů o více než 200 %. To ale také znamená, že všechny tyhle plechovky musí někde končit – a třídicí kontejnery to často nejsou.