Vraťme se po pandemii rychle do normálu: Tyto aplikace ukážou cestu

Týdny mimořádných opatření a uzavřených obchodů, hotelů, restaurací a služeb totiž přispějí k tomu, že mnoho lidí se s ukončením epidemie bude moct jen stěží vrátit ke své běžné práci. Nejen, že jim bude chybět obživa, doplatit by na to mohli i druzí, kteří by tak přišli o oblíbené kadeřnictví, šikovného řemeslníka nebo pivo v hospůdce na růžku. Stát se snaží pomoci mimořádnými půjčkami a úlevami, města i banky vychází vstříc s odkladem splátek či plateb nájemného, překonat ale toto období, kdy se mnozí vydali z rezerv nebo nemálo zadlužili, může ovšem trvat dlouhé měsíce.

Pomoci přitom mohou právě věrní zákazníci a lidé, kteří na pandemii sami finančně nijak nedoplatili. Fitness centra, salony krásy nebo restaurace už vybídli k zakoupení dárkových voucherů a předplacení služeb. Z nich nyní dokážou platit potřebné úhrady v tomto tíživém období, i kdy jsou jinak zcela bez příjmů. Nekončí to ale jen dárkovými vouchery.

Chcete pomoci, jen nevíte, kde a jak? Vzniklo hned několik platforem, díky kterým získáte přehled a budete si moct vybrat, jak a kam své dobré srdce nasměrujete. Můžete pomoci jak finančně, tak třeba pomocnou rukou nebo svými znalostmi a schopnostmi.

Aplikace DámeToDál.cz: Lidé si darují roušky, dezinfekci i oblečení

Funguje jako platforma pro sdílení pomoci mezi lidmi v nouzi. Má za úkol propojovat lidi, kteří chtějí pomáhat, s těmi, kteří pomoc potřebují, a to díky interaktivní mapě přímo v lokalitách jejich pobytu. Nejedná se o prodej, koupi, výměnu či darování finančních prostředků. Veškerá nabízená i poptávaná pomoc by měla být hmotná, poskytovaná ze solidarity, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Lidé tu nabízejí například dezinfekci nebo roušky, ale i oblečení a potřeby pro malé děti rodičům, kteří se ocitli v hmotné nouzi. Do projektu se zapojila i organizace Unicef.

Aplikace Zachraň práci!: Výměna zaměstnanců mezi firmami

V době omezování výroby v podnicích má řada českých firem problémy s uplatněním svých zaměstnanců. Existují na druhou stranu i podniky, kterým v současnosti např. kvůli karanténě nebo péči o rodinné příslušníky zaměstnanci chybí, a uvítaly by výpomoc zaměstnanců jiných firem. A tomu napomáhá program Hospodářské komory, která na stránkách worklinks.com takovou výměnu umožňuje. Poptávku musí zadat přímo firmy, nikoli zaměstnanci sami, inzerenti ale mohou vyplnit veškeré detaily, jako výši požadovaného platu, časový rozsah nebo lokalita vykonávané práce.

Aplikace Grason.cz: Brigády na počkání

Flexibilní pracovní úvazky mohou hledat i přímo lidé, kteří momentálně neví, co s volným časem, ale peníze na účtu pomalu mizí. Umožňuje to aplikace Grason. Ta donedávna zprostředkovávala personál do gastronomie, díky uzavřeným provozovnám nyní vedle kuchařů, barmanů a servírek nabízejí ale i výpomoc ve skladech či na prodejnách, práci v ostraze, na recepci nebo u doručovacích společností. V aplikaci vidíte aktuální nabídku brigád, stanovíte si sami, kdy můžete pracovat i za jakou hodinovou mzdu a do práce můžete jít třeba už zítra.

Aplikace Potěš obědem: Nakrmíte matky samoživitelky

Pochutnáváte si na dobrém obědě, ale na jazyku vám hořkne s vědomím, že někdo jiný má sotva na suchý chleba? Oběd můžete pořídit i pro lidi v nouzi, třeba seniory nebo maminky samoživitelky. Prostřednictvím webu breakfaststory.cz si objednáte jídlo pro sebe a zaplatíte částku, ze které kuchaři dokážou připravit porce dvě. Tu druhou pak získá právě někdo, kdo by si takový oběd dovolit nemohl. Jídlo se navíc připravuje v jídelně kuchařek bez domova, těm tak pomůžete zaručit obživu. Pomůžete tedy hned dvakrát.

Aplikace Hero Hotel: Zachrání cestovní ruch, poděkuje lidem z první linie

Hotely byly mezi prvními, kdo tíživý dopad epidemie pocítily naplno. Již v lednu mnohých chyběla obvyklá zahraniční klientela, navíc budou zřejmě až mezi posledními, kdo své dveře budou moci naplno otevřít zákazníkům. Již nyní lákají tuzemské turisty na výhodné balíčky a dárkové vouchery, zaplatit dovolenou tu ale můžete, i když na žádnou jet neplánujete. Díky aplikaci Hero Hotel můžete dát vydělat hotelům, které stojí doslova nad finanční propastí, a ještě odměnit ty, kdo si to nejvíce zaslouží – zdravotníky, kteří nasazují vlastní životy, aby pomáhali druhým. Na herohotel.cz si můžete zakoupit voucher, kterým dáte hotelu vydělat a zajistíte volný pobyt zdravotníkům.

Aplikace Otevřené právo: Pomůže podnikatelům zorientovat se

Menší podnikatelé se jen těžko orientují v tom, jaké možnosti pomoci se jim nyní nabízejí, jak vyplnit potřebné dokumenty, kde a jak žádat o pomoc, kdy a za jakých podmínek mohou otevřít. Jenže zaplatit si v tuto chvíli profesionálního poradce je mimo jejich možnosti, a tak se raději finanční úlevy nebo pomoci vzdají, nebo o ni kvůli chybnému postupu zbytečně přijdou. Vznikla proto aplikace otevrenepravo.cz, kde tým právníků zdarma a dobrovolně odpovídá na záludné dotazy, se kterými se nyní podnikatelé perou.

