Vražda Jána Kuciaka: Podnikatel udal ostatní a chce nižší trest

Už dnes může padnou první rozsudek v případě vraždy novinářeJána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Specializovaný trestní soud v Pezinku rozhoduje o dohodě, kterou s prokurátorem uzavřel podnikatel Zoltán Andruskó z Komárna. Ten od svého zadržení spolupracuje s policií a právě on označil objednavatele vraždy mladé dvojice.

Andruskó se dohodl se státním žalobcem na vině a trestu. Za to, že jako první označil za objednavatele vraždy Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovou, mu prokuratura navrhovala trest ve výši maximálně 10 let vězení. Ostatním obžalovaným v kauze vraždy novináře a jeho přítelkyně hrozí 20 let až doživotí.

Zoltána Andruskó přivezla na jednání soudu po zuby ozbrojená eskorta. Celou dobu jednání zůstal v neprůstřelné vestě. Doprovázela ho skupina deseti ozbrojenců ze zásahové jednotky.

Prokurátor označil dohodu za výhodnou. Podle něj Andruskó poskytl dobrovolně informace o vraždě i objednavateli a vypovídal i o dalších zločinech. Muž totiž popsal i přípravy vražd státních zástupců nebo o dalších dvou dokonaných vraždách.

Soudkyně ale označila dohodu mezi Andruskóem a prokuraturou za nespravedlivou. Podle ní je pro obžalovaného příliš výhodná. "Zoltán Andruskó zobchodoval lidský život a způsobil tím neodstranitelný následek. Následně zobchodoval i trest," konstatovala soudkyně.

Senát pak vyzval prokurátora i obhájce, aby vypracovali novou dohodu. Desetiletý trest pro spolupracujícího obžalovaného se mu zdál málo. Navrhl trest 15 let. Andruskó by se měl ještě dnes vyjádřit, zda takovou dohodu přijme.

Ján Kuciak a jeho dívka Martina Kušnírová byli zastřeleni 21. února 2018 ve svém domě ve Velké Mači na jihu Slovenska. Motivem byla jeho investigativní práce. Kuciak psal o aktivitách podnikatele Mariana Kočnera a prorůstání italské mafie do špiček politického života. Za objednavatele vraždy je podle prokuratury označován právě Kočner a jeho asistentka Zsuzsová, zprostředkovatelem pak Andruskó. Mezi obžalovanými je pak i vrah - bývalý profesionální voják Miroslav Marček a jeho pomocník Tomáš Szabo.