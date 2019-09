Vražda Lucky (†23) šokovala okolí! V Jiříkově neměla obdoby, popsal policista

Třetí epizoda Příběhů českých zločinů nabídla pohled do vyšetřování brutální vraždy krásné barmanky Lucie, kterou 31 bodnými ranami usmrtil její známý z obce Jiříkov – místa, které by se dalo nazvat sociálně vyloučenou lokalitou. Jak se v takovém prostředí policistům pracuje? Podívejte se na video!

Okolnosti, za kterých mladá a krásná Lucie zemřela, šokovaly celý Jiříkov. Přestože drobná kriminalita v něm byla běžná, závažné trestné činy, natož brutální vraždy, tam policisté nikdy předtím vyšetřovat nemuseli. A podobně jsou na tom i další vyloučené lokality na severu Čech.



"Co se týče takové té nejzávažnější trestné činnosti, tak si nemyslím, že to v Ústeckém kraji ve vyloučených lokalitách statisticky zaujímá nějaké významné místo," řekl pro TN.cz vedoucí ústecké kriminálky Martin Charvát, který případ zavražděné Lucky taktéž vyšetřoval a objevil se tedy i v samotném seriálu.



Podle něj jsou v místě častější spíš rvačky a těžké ublížení na zdraví, že by však někdo chtěl zabíjet, nemá v místě obdoby. "Pamatuji si na případ velké rvačky v Krupce, kde proti sobě stály dvě rodiny, které se posekaly mačetami a pobily trubkami. Takováto trestná činnost tam vzniká, to ano," uznal.



Podle Charváta musí policista na severu Čech především umět pracovat s místními lidmi: "Jsou to specifické lokality, kde se intenzivně pracuje. Nemyslím si ale, že by tam policistům hrozilo nějaké významné nebezpečí nebo že by obecně museli bojovat s tím, že musí v noci do nějaké vyloučené lokality."



V případu sehrál významnou roli policista Michal Mrázek, pro kterého byl Jiříkov rodným městem. I díky tomuto faktoru se vyšetřovatelům podařilo dopadnout vraha. Vedoucí ústecké kriminálky zdůraznil, že jde o běžnou praxi i mimo tento případ. "Pro nás je vždycky hrozně důležité mít v týmu policisty přímo z místa, kde se vražda stala," dodal.

