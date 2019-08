Vražda pumpařky v Nelahozevsi u soudu, hlavní líčení se blíží

Do jednací síně chodili David Š. a Ivan H. postupně. Oba si ale vyslechli stejný výsledek. Tím je, že zůstávají ve vazbě. Nicméně to bylo pravděpodobně naposledy. Příště by už mohli stanout před soudem, který rozhodne o konečném trestu.

Krajský státní zástupce totiž v červenci podal na oba obžalobu. Spis má prý asi tisíc stránek a k případu bylo vypracováno přes dvacet expertiz z různých oborů od daktyloskopie, biologie, přes genetiku, balistiku až po chemii. U Krajského soudu v Praze by tak mohlo začít hlavní líčení už během několika týdnů.

Dvaatřicetiletý David Š., který podle policie střílel, byl obžalován z trestných činů vražda a nedovolené ozbrojování, za to mu hrozí patnáct až dvacet let vězení i výjimečný trest. Jeho komplic Ivan H. je obžalován z loupeže a mohl by si odsedět až deset let.

Vražda na nelahozevské pumpě se stala loni 3. prosince. Podle vyšetřovatelů tam jeden z obžalovaných vytáhl pistoli a vystřelil na prodavačku, která se přitom snažila schovat. Žena na místě zemřela. Dvojice potom ukradla cigarety a pokladnu, ve které bylo zhruba deset tisíc korun. Policie útočníky dopadla až v polovině ledna.