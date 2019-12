Policie objasnila vraždu seniorky v Hradci. Neměla přitom jedinou stopu

Teprve po rozsáhlém šetření se kriminalistům podařilo vytipovat muže, který měl v době úmrtí seniorky ve stejném domě pronajatý byt. Podle dostupných informací měl v celém případě sehrát významnou roli.

Muž podle policie bydlel v sousedním bytě, k seniorce se vnutil po záminkou různých oprav. Když jí údajně kradl peněženku, žena ho přistihla. "K násilnému útoku došlo po slovní rozepři," řekla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Podle státního zástupce Pavla Bužgy byl motivem vraždy finanční prospěch. "Spolupracuje a plně se ke skutku doznal," informoval obhájce Petr Kaplan.

Soudce Pavel Trejbal poslal muže ve čtvrtek do vazby. "Panovala obava, že by obviněný mohl uprchnout, protože mu hrozí velmi přísný trest," zdůvodnil soudce. Muž je obviněný z vraždy a hrozí mu 20 let za mřížemi nebo až výjimečný trest.