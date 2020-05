Vraždu v restauraci v Rychnově řeší soud. Obžalovaný změnil výpověď

Loni 11. července si v restauraci tehdy 50letý muž měl sjednat schůzku se svojí manželkou. Údajně doufal, že se mu podaří ženu přesvědčit, aby se s ním nerozváděla. Sebou si měl přinést sportovní tašku a v ní pistoli.

Rozhovor trval necelou hodinu, žena prý svůj názor nezměnila a podle obžaloby pak muž při návratu z toalety zbraň vytáhl a svojí ženu jednou ranou zastřelil. Zásahová jendotka ho pak zadržela přímo na místě činu.

Během prvních výslechů se muž přiznal, že rozvod nedokázal překousnout a zbraň chtěl použít k tomu, aby manželku ještě přesvědčil. V pondělí u soudu ale otočil, prý byl připravený v případě odmítnutí zastřelit v restauraci sám sebe. Také řekl, že střelbu na manželku si nepamatuje.

Po vraždě se k tragédii vyjádřily i tři děti, které po ženě zůstaly. Otec je prý dlouhodobě psychicky týral, že má zbraň se dozvěděl zbytek rodiny jen několik týdnů před vraždou. Dokonce rodina podala na policii trestní oznámení, ale než bylo vyšetřeno, muž vraždil.

U soudu se teď hraje hlavně o to, jestli byla vražda plánovaná, nebo ne. Obhajoba se snaží dokázat, že bývalý novinář jednal v afektu. Zatím je muž obžalovaný z vraždy v prvním odstavci, to znamená, že mu hrozí 10 až 18 let za mřížemi. Rozsudek zřejmě padne ještě tento týden.