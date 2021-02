Vražda ženy v Ústí: Policisté obvinili mladistvou ženu a jejího partnera

Násilný trestný čin se stal v pondělí dopoledne v bytě v ústecké městské části Krásné Březno. Podle kriminalistů se jednašedesátiletá žena stala obětí vraždy.



Policisté nyní obvinili dvacetiletého muže a mladistvou ženu. Muž čelí obvinění z vraždy a dívka z provinění vraždy ve formě účastenství.



"Nejpravděpodobnějším motivem byly dlouhodobé rodinné problémy. Mladík byl partnerem dívky,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.



Muži v případě prokázání viny hrozí až 20 let ve vězení, mladistvé 10 let. Vyšetřovatelé nyní navrhli vzít obviněného do vazby. Kriminalisté se případem intenzivně zabývali. Už v pondělí večer podle mluvčí zadrželi podezřelou dvojici na Vysočině.

